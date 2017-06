Al Jazeera denuncia haber sufrido un ataque cibernético a gran escala

La cadena de televisión Al Jazeera ha informado este jueves en su cuenta de Twitter que ha sufrido un ataque cibernético a gran escala.

Al Jazeera es el buque insignia de Qatar, contra el que han anunciado un veto otros países árabes por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

"Al Jazeera Media Network está bajo ataque cibernético en todos los sistemas, páginas web y plataformas de medios", ha anunciado la cadena en Twitter.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjDpic.twitter.com/ZlBBEpTDf6