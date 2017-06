Gibraltar no vota, pero ¿qué se juega en las elecciones del Reino Unido?

Gibraltar no vota hoy en las elecciones generales del Reino Unido. Los ‘llanitos’ se limitarán a ver lo que decidan sus compatriotas, que eligen en esta cita a los representantes de la Cámara de los Comunes. Los diputados saldrán de las 650 circunscripciones parlamentarias. Gibraltar es territorio británico de ultramar y tiene jurisdicción propia, por lo tanto no tiene circunscripción, de ahí que no haya urnas hoy en el Peñón.

La mayoría de los catorce territorios británicos de ultramar —Gibraltar, Islas Caimán, las Malvinas, las Bermudas, Anguila...— tienen parlamento y gobierno propio y no son administrados directamente por el Reino Unido, que únicamente se encarga de la protección y de las relaciones de exteriores. Y, claro, tampoco tienen representación en el Parlamento, a pesar de los muchos intentos de incluirlos.

Sin embargo, los ‘llanitos’ y su fututo tras el breixt están presentes en la campaña electoral de los principales candidatos al 10 de Downing Street. Tanto Theresa May, líder de los conservadores; Jeremy Corbyn, homólogo de los laboristas; o Tim Farron, del partido Liberal Demócrata mencionan explícitamente a Gibraltar en sus programas electorales. También el Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip), que pide un diputado para los ‘llanitos’.

Si bien, el anuncio más contundente es el defendido por el partido Laborista, al que pertenece el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo (GSLP). Los de Corbyn asegurarán de que no habrá “una vuelta a una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y de que no se produzca ningún cambio en el estatus o en la soberanía de Gibraltar”. “También protegeremos la economía de Gibraltar y nos aseguraremos de que su Gobierno pueda seguir creando empleo y prosperidad en los años venideros”, confirman.

Más comedida se pronuncia Theresa May, favorita sobre el papel. “Protegeremos la libertad democrática del pueblo gibraltareño y de nuestros Territorios de Ultramar de seguir siendo británicos mientras quieran”, advierten los tories.

Y es que la tensión generada en Gibraltar tras el Brexit ha servido a los políticos para reforzar su compromiso con los ‘llanitos’. También Tim Farron, candidato del Partido Liberal Demócrata y uno de los principales defensores de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum de 2016.

“Lucharemos para asegurarnos de que las prioridades y los intereses a largo plazo de las naciones del Reino Unido se tengan en cuenta en su totalidad durante las negociaciones. Nos opondremos a cualquier movimiento que ponga en riesgo la estabilidad política de Irlanda del Norte. También haremos campaña para proteger los derechos del pueblo gibraltareño”, explican los liberales en su programa.

UN DIPUTADO PARA GIBRALTAR

Junto a los gibraltareños, que votaron en un 96 por ciento contra el Brexit, también está el Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip, por sus siglas en inglés). Quienes defendieron el abandono del Reino Unido de la Unión Europea han avanzado que también defenderán “la integridad territorial de las dependencias y territorios británicos”. “Ofreceremos a los ciudadanos de Gibraltar un referéndum sobre cómo llegar a ser totalmente británicos y tener su propio diputado en la Cámara de los Comunes”.

Por su parte, el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha valorado positivamente la presencia de la Roca en la campaña que se decide hoy en el Reino Unido.

“El Gobierno —explica Picardo— está realmente encantado de que, por primera vez, todos los programas electorales de los principales partidos políticos del Reino Unido incluyan compromisos con Gibraltar, lo que refleja un compromiso genuino de todos los partidos de proteger a Gibraltar en un futuro, y responde al trabajo de lobby del Gobierno de Gibraltar en este sentido”.