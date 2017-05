Trump llega a Israel con "nuevas razones para la esperanza"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado este lunes al aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, para una visita oficial a Israel y Palestina, donde se reunirá con líderes de ambas partes.

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, su esposa Nechama, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu y su mujer Sara, fueron los primeros en dar la bienvenida a Donald y a Melania Trump, aunque Netanyahu ya le había saludado en hebreo e inglés en las redes sociales antes incluso de que saliera del avión.

El objetivo de esta parada en la gira internacional de Trump es impulsar las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Durante sus primeras palabras nada más aterrizar en Israel, el presidente estadounidense ha mostrado optimista: "Durante mis viajes de estos últimos días he encontrado nuevas razones para la esperanza".

