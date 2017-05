¿Hizo Trump una reverencia ante el rey saudí como Obama?

El expresidente estadounidense Barack Obama tuvo que sufrir las críticas de los conservadores en cada ocasión que se encontró con los saudíes.

Su reverencia al saludar al rey Abdulá en la reunión del G-20 en Londres en abril de 2009 desató la polémica en los medios conservadores norteamericanos y las burlas de muchos republicanos. La cadena Fox News no cesaba de poner las imágenes mientras aseguraban que no era la forma en la que se tenía que comportar un presidente de EEUU ante un mandatario extranjero.

Dos años después, Riad se ha convertido en la primera capital extranjera que visita Trump como líder de Estados Unidos. La actitud del actual presidente ante el rey saudí ha sido la misma. ¿Hizo Trump una reverencia?

Sin embargo, las reacciones no han sido las mismas. Algunos medios han cortado el vídeo justo cuando esta haciendo la genuflexión para que el monarca le pusiera la medalla.

Pero el doble rasero afecta también a las primeras damas. En su perfil de Twitter, Trump criticó en enero de 2015 el atrevimiento de Michelle Obama de presentarse ante la familia real saudí sin cubrirse la cabeza.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies