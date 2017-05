EEUU bombardea un convoy de leales a Al Asad, según los rebeldes

Aviones de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, han bombardeado este jueves un convoy de milicias leales al régimen sirio de Bachar al Asad que se dirigían hacia la base de Tanf, en el sureste del país, donde se encuentran fuerzas especiales norteamericanas, según informó un oficial rebelde.

Muzahem al Saloum, del grupo Maghawir al Thwra, afirmó a la agencia Reuters que los aviones atacaron tras ser notificados de que estas fuerzas leales al régimen sirio se encontraban a solo 27 kilómetros de la base aliada y seguían avanzando por la zona de conflicto.

"Avisamos a la coalición de que estábamos siendo atacados por milicias sirias e iraníes y los aviones vinieron y destruyeron el avance del convoy", dijo Saloum.

Un comandante de las fuerzas aliadas ha confirmado que "el ataque solo destruyó un tanque. El objetivo no era causar víctimas o daño, sino parar la operación de las milicias favorables a Al Asad".

"The raid only destroyed a tank. It did not aim to cause casualties or damage, but to stop an attack"

Mantener el terreno

Said Seif, un oficial del Ejército Libre Sirio, dijo que la intervención de Estados Unidos ayudará a los rebeldes a mantener el terreno contra cualquier posible futura incursión del ejército sirio y de las milicias iraníes.

Fuentes de inteligencia occidentales confirmaron a Reuters que fuerzas especiales estadounidenses y británicas están tratando de expandir la base de Tanf para expulsar a militantes del Estado Islámico (ISIS) del este de la provincia de Deir Zor, al sureste de Siria.