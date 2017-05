Así es Chelsea Manning tras salir de prisión

Chelsea Manning, la analista que sacó los colores a Estados Unidos filtrando miles de documentos a WikiLeaks, y que este miércoles salió de la cárcel tras siete años ha compartido este jueves su primera imagen en libertad.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorldpic.twitter.com/gKsMFTYukO