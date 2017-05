Dos proveedores del PP fueron cazados en la frontera Suiza con 200.000€ en metálico de la caja B

La Guardia Civil sospecha que los 200.000 euros interceptados a los responsables de una de las empresas proveedoras del PP en sus campañas electorales era dinero de la caja b del partido regional, que presidía en el momento de los hechos Esperanza Aguirre. A los responsables de la sociedad Laboratorio de Almagro se les detectó tres paquetes de billetes ocultos debajo de un asiento cuando cruzaban la frontera.

Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2011, dos meses después de finalizar la campaña electoral de las elecciones regionales de aquel año. Por eso, la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona ese dinero con el pago de actos electorales mediante la caja B del PP regional.

Los responsables de Laboratorio Almagro -una de las sociedades que actuó como proveedora del PP en la campaña electoral de 2011- a quienes se les detectó la salida de dinero fueron María Luisa de Madariaga y Marcelino Luis Elosúa. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el registro de su domicilio y y el de la sociedad, así como su declaración en calidad de investigados en un auto fechado el pasado 6 de marzo.

La sociedad Laboratorio hizo diversos trabajos para el PP en las elecciones de 2011. En el sumario sobre la financiación irregular de la formación madrileña, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, consta un correo electrónico entre un trabajador de la mercantil y quien fuera gerente del partido a nivel regional, Beltrán Gutiérrez.

En ese correo, fechado el 15 de abril de 2011, la persona de Laboratorio escribe al exgerente: “Gracias Beltrán, sí, nos contó todo ayer Nacho y la foto ya la tenemos, pero sólo nos sirve para preparaos el boceto. Necesitamos que nos la envíes en mucha más resolución, ya que para el arte final no sirve. ¿Podrías enviárnosla? Por otro lado, la foto de EA (en referencia a Esperanza Aguirre) también la necesitaríamos en mayor resolución. ¿Podrías conseguírnosla en más calidad o se la pedimos a Elena Delgado que se la pida al fotógrafo directamente? Por otro lado, tengo que acercarte un sobre a Génova ¿estarás sobre las 10? Gracias!”.

Los trabajos de Laboratorio de Almagro con el PP de Madrid tuvieron lugar en las elecciones autonómicas de 2011 cuando el jefe de campaña era el presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, y como gerente actuaba Beltrán Gutiérrez. En la libreta que se le incautó a Granados en uno de los registros de la Guardia Civil figuran múltiples anotaciones referidas a la organización de actos electorales entre el 10 de septiembre de 2010 y el 1 de abril de 2011. Entre esa información manuscrita aparecen varias empresas y entre ellas el Laboratorio Almagro a la que los investigadores otorgan especial relevancia ya que tomó “parte importante en Ia facturación y ejecución de actos de campaña del PP” en las elecciones de 2011.

Las anotaciones de Granados reflejaban, a juicio de los investigadores, la contabilidad B del PP de Madrid. Muchas de las cantidades que aparecían ahí reflejadas coinciden con las que se le incautaron a Beltrán Gutiérrez. Sobre este último, la Guardia Civil otorga especial relevancia a un documento incautado llamado “día a día” sobre las elecciones de 2011 en el que se aprecia una lista de proveedores de servicios electorales y de actos de campaña junto al importe atribuido a cada uno. En ese listado se encuentra anotada la palabra “Almagro”, que los investigadores vinculan con Laboratorio Almagro, que habría percibido más de 800.000 euros por sus servicios.

Las pesquisas policiales permitieron comprobar que Gutiérrez tenía una caja B para pagar en dinero no declarado en efectivo a determinados proveedores e intermediarios de actos electorales. Entre las anotaciones de Gutiérrez aparecen las llamadas columnas A y M en las que se reseñan las cantidades que se han declarado a Ia Cámara y al Tribunal de Cuentas como gastos electorales. Pero la Guardia Civil sostiene que las cantidades que figuran ahí son muy inferiores a las que luego se abonaba a los proveedores de forma no declarada. De este modo, en lo concerniente a Laboratorio de Almagro, el PP de Madrid declaró haberle facturado 137.036,11. Pero la UCO añadía otros 715.754,74 euros de forma no declarada.

La Guardia Civil hace un análisis mercantil de la empresa en sus informes a los que ha tenido acceso este periódico y en él detallan que Laboratorio de Almagro 36 S.L. se encuentra participada por las sociedades Paqui Palla SL (con un 30,22 por ciento), First Tuesday SL (30,22 por ciento), Consejeros Empresariales Esaioles S.A. (14,34 por ciento). En el accionariado hay también accionistas como Antonio González Noain Rodrigal Álvarez (14,34 por ciento), Isosceles Consultoría de Gestao el Financiera (9,67 por ciento), Santiago Martínez (1,12 por ciento) y Carlos Ramírez Blanco (0,09 por ciento). En los órganos de administración figuran como presidente Carlos Holemans Mestres y como consejera delegada María Luisa de Madariaga Sánchez

Con el objetivo de seguir indagando en la causa de la financiación ilegal del PP el juez Eloy Velasco solicitó a la Agencia Tributaria los datos de compras y ventas de esta empresa entre los años 2010 y 2015.