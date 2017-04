El jefe de Anticorrupción invita al fiscal del 'caso Lezo' a irse

El fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix ha pedido a uno de los fiscales encargados del 'caso Lezo' que cumpla su palabra de marcharse de Madrid y abandone el asunto, después de los últimos enfrentamientos entre los dos fiscales y su jefe, que les llevó a convocar una Junta de Fiscales contra una decisión de Moix en relación a la operación por la que se detuvo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Según diversas fuentes conocedoras de lo sucedido, en las fechas previas a que salta la Operación Lezo, el fiscal Carlos Yáñez informó a su jefe de que, ante las órdenes dictadas por éste, y no compartidas por los fiscales -sobre la paralización de una parte de los registros que se iban a desarrollar en el Canal de Isabel II- éste abandonaba la comisión de servicios en la que se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para volver a su plaza a Granada.

Sin embargo, tras plantearse la Junta de Fiscales y tener el apoyo prácticamente absoluto de todos sus compañeros y que Moix revocara su orden, este representante del Ministerio Público decidió no presentar su cese y continuar con la investigación del caso Lezo, que ha llevado desde su inicio.

Su compañera, Carmen García Cerdá, no tiene este problema porque la plaza de la Fiscalía Anticorrupción que ocupa en suya en propiedad. Sin embargo, Yáñez está en comisión de servicios y por tanto depende de que la Fiscalía General del Estado le renueve su plaza en comisión de servicios.

Moix propuso la renovación de Yáñez

Según una nota de la Fiscalía General, Yáñez ha sido renovado de su comisión, que es por un plazo de un año. Más aún, fue el propio Moix el que propuso la prórroga de la comisión de servicio para que Yáñez siguiera en la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía General aceptó la petición del fiscal jefe y prorrogó a Yáñez en una decisión tomada el pasado 6 de abril, antes de que se desatara el conflicto que les llevó a la junta de fiscales.

Según varias fuentes, tras las detenciones de González, su hermano y otras diez personas, relacionadas con el Canal de Isabel II y ordenar el ingreso en prisión del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Moix recordó al fiscal sus palabras de que iba a marcharse de Anticorrupción.

Sin embargo, el fiscal del 'caso Lezo' por ahora no ha abandonado ni el 'caso Lezo' ni la Fiscalía Anticorrupción. Si este representante del Ministerio Público decide que continúa en su puesto, Moix no podría forzar su salida de la Fiscalía, aunque en caso de no compartir la línea del fiscal sí podría apartarle de la causa.