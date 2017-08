Juana Rivas le pide a Rajoy "ayuda desde lo más profundo de mi corazón"

Juana Rivas, vecina de Maracena (Granada) que sigue ilocalizable desde que incumpliera la orden de entregar a sus hijos al padre italiano, ha escrito una carta en la que se dirige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y al presidente del Tribunal Constitucional (en este caso la misiva menciona a Manuel García-Pelayo cuando en realidad el actual presidente del Constitucional es José González Rivas. García-Pelayo fue el primer presidente del tribunal y falleció en 1991) para pedirles ayuda "de todo corazón".

El documento lo ha difundido a través de sus redes sociales la asociación de menores víctimas de la violencia machista 'Avanza sin miedo'. "Yo estoy haciendo lo único que puedo hacer como madre (...). Mis únicos recursos son una pequeña maleta, una mínima cantidad de dinero y todo el amor del mundo hacia mis dos hijos, lo mejor que me dio la vida", señala Rivas, que acusa a su marido de "maltratador reincidente".

"Me están llevando a un callejón sin salida con consecuencias irreparables para el resto de nuestras vidas. ¡Ayúdennos por favor!", clama Juana en la carta.

Y sostiene que ella no quiere evadir la ley. "Y aun con todo el miedo que me ha producido todos los precedentes, todavía confió en que la justicia española pueda reconducir toda la serie de errores que a mí como madre se me escapan de las manos y oprimen mi corazón", señala.

"Señores, yo no he dejado de intentar el camino legal para proteger a mis hijos. Nunca he perdido la esperanza. He acudido a todas las instancias oficiales. Ni siquiera me rendí cuando el Tribunal Constitucional desoyó mi petición porque dijo que pedía ayuda demasiado pronto. Tampoco cuando dos semanas después me dijo que ya era demasiado tarde. De verdad que no pierdo la esperanza de que alguien nos proteja", dice casi a modo de ruego.

Juana Rivas culpa en su carta a la Justicia española de cometer una serie de fallos y no comprende la situación de desamparo en la que, afirma, se encuentra.

"Por favor señores, mis hijos y yo corremos un gran peligro. Cierren los ojos unos segundos e imaginen que soy su hija. Por favor, comprendan ustedes que mis niños no pueden pagar las horribles consecuencias de errores cometidos por las instituciones", insiste Rivas.

"Señor Mariano Rajoy, Señor José Manuel Maza, Señor Manuel García-Pelayo (sic), les pido desde lo más profundo de mi corazón que nos ayuden en esta lucha. Sé que ustedes tiene (sic) el poder y suficientes herramientas e instrumentos para usarlos a nivel nacional e internacional. Por favor ayúdenme a dar a mis hijos un futuro digno". Y cierra el documento con un respetuoso y cordial saludo.

LEA LA CARTA ÍNTEGRA

