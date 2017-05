Rajoy y Catalá defienden a Moix

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que desconoce las "cuestiones tributarias y patrimoniales" del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que posee el 25% de una sociedad en Panamá. Catalá ha asegurado que si esa sociedad "es totalmente transparente para la Agencia Tributaria española no tiene visos de fraude fiscal", pero ha matizado que no conoce el fondo del asunto.

"No conozco el fondo de la cuestión. No sé si las circunstancias por las que el señor Moix parece que es propietario de una parte del accionariado, si eso es totalmente transparente para la Agencia Tributaria española no tiene visos de fraude fiscal", ha dicho Catalá en los pasillos del Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también manifestó con un escueto "sí" su "confianza" en el fiscal Anticorrupción tras ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa que dio este martes con el primer ministro portugués, António Costa, en el marco de la XXIX Cumbre Hispano Lusa.

El PSOE ha comparado la sociedad panameña de Moix con el caso del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que se vio forzado a dimitir tras aparecer su nombre vinculado a los papeles de Panamá. La portavoz adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez ha dicho que Moix está inhabilitado para seguir ejerciendo su cargo.

"Les recuerdo que en este país hubo ya un ministro, el señor Soria, que tuvo que marcharse por haber tenido cuentas en paraísos fiscales", ha dicho. "El señor Moix debería seguir el camino del señor Soria e inmediatamente dejar sus responsabilidad como fiscal Anticorrupción porque no tiene ninguna autoridad para perseguir a corruptos que llevan dinero a paraísos fiscales".

Rodríguez ha anunciado que el PSOE ha solicitado la comparecencia urgente de Catalá, en el Congreso para que dé explicaciones sobre esta sociedad. La portavoz socialista ha recordado que el Congreso ya reprobó tanto a Catalá como a Moix y al fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por su presunta parcialidad en las actuaciones de la operación Lezo.

El ministro de Justicia ha respondido que la comparecencia para hablar del patrimonio de Moix le parece "inadecuado", pero que estudiarán la petición cuando se produzca.

Manuel Moix posee el 25% de una sociedad patrimonial que su padre abrió en Panamá y cuyo único bien es la titularidad de un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba, según publicó EL ESPAÑOL este lunes.