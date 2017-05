Rivera carga contra Cifuentes: “No vale hacerse la víctima"

Albert Rivera ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no se haga la víctima y ha recordado que la Guardia Civil no tiene la culpa de los casos de corrupción que afectan al PP de Madrid. “No enterarte de nada en 30 años es grave”, ha dicho Rivera. “Quién está en el lodo no puede sacarnos del lodo”.

Rivera ha intervenido este miércoles en un almuerzo del club Siglo XXI en Madrid. El líder de Ciudadanos ha esbozado el proyecto de su partido para España y ha hablado de la corrupción que afecta al PP. Sobre Cifuentes, ha asegurado que Ciudadanos es el partido más legitimado para pedir explicaciones porque apoyaron su investidura.

“Cuando a uno le acusan de prevaricación en un informe policial y hay una investigación abierta a tu partido lo lógico es ir a la Asamblea y responder a las preguntas de la oposición”, ha explicado. “Si alguien tiene autoridad moral para pedirle a Cifuentes que venga es Ciudadanos, porque es presidenta con nuestros apoyos. Si quiere que respetemos ese pacto de investidura lo mínimo es dar explicaciones”.

Rivera se ha desmarcado de las mociones de censura que quiere impulsar Podemos, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados. "Que no cuenten con nosotros para inventos", ha dicho. "Que no piensen en Podemos que a río revuelto vamos a crear un Frankenstein político donde sumamos todos con ERC".

“Igual que no me vale que Cristina Cifuentes se haga la víctima con esto, tampoco me vale que Podemos se reparta carteras por una moción de censura”, ha dicho. “Nosotros pedimos su comparecencia y es lo más lógico".

El presidente de Ciudadanos ha resumido los cuatro pilares del proyecto político en el que, dice, trabaja para ganar las próximas elecciones. Rivera ha explicado que hace falta una economía adaptada al conocimiento, un proyecto de Nación española y valores civiles, un proyecto de regeneración política y confianza en las instituciones y el relanzamiento de una Europa unida.

En esa línea, ha asegurado que sus tres primeras reformas si llegase a La Moncloa serían: "Reforma educativa, nueva ley laboral y reforma institucional". Rivera también ha saludado la victoria de Emmanuel Macron en Francia y ha confiado en que el triunfo de una opción de centro en el país vecino pueda beneficiar a Ciudadanos en España.