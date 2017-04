El Congreso pone en marcha las comisiones sobre la corrupción del PP y las cajas de ahorro

El Congreso de los Diputados ha puesto en marcha las comisiones de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP y las cajas de ahorro. La Junta de portavoces ha acordado este jueves dar un plazo de siete días a los grupos para proponer a sus integrantes y negociar la composición de las respectivas mesas. Una vez finalizado este trámite, se fijará una fecha para que se constituyan definitivamente.

PSOE y Ciudadanos han conseguido este jueves el doble objetivo que se habían marcado. Por un lado, que las dos comisiones se celebren simultáneamente. Por otro, acelerar el proceso de constitución de las mismas. Los dos partidos quieren que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en la llamada comisión del caso Bárcenas para dar cuenta de la operación Lezo y el resto de frentes que tiene abiertos el PP con Púnica o Gürtel.

Si se cumplen los plazos previstos, el Congreso tendrá tres comisiones de investigación en marcha al mismo tiempo: financiación del PP, cajas de ahorro y las escuchas de Interior. Esta última es la única que ya se está celebrando.

El PP, en minoría frente a los demás partidos, no está en contra de la comisión, según ha dicho su portavoz, Rafael Hernando. “Las cuentas del PP son las más investigadas de la democracia en este país”, están “colgadas e internet” y “publicadas”. A Hernando le parece sorprendente que “no se quieran investigar las cuentas de Podemos, de Ciudadanos y del PSOE” y que “se haya organizado un clan para tapar las vergüenzas de los demás”.

“Esta no es una comisión para aclarar nada. Es una comisión contra el PP. No tenemos nada que ocultar y por eso la hemos aceptado”, ha dicho, presionando a Albert Rivera para que exija la mismas explicaciones a Podemos, cuya financiación vinculó a Venezuela. “Por ejemplo, hemos conocido a través de una sentencia que la información sobre una cuenta de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal con 272.000 euros era veraz. ¿Por qué no quieren que se investiguen informaciones veraces?”, se ha preguntado.