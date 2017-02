Así se fraguó el "pucherazo" que ha permitido reelegir a Cospedal

Nadie recuerda en el Partido Popular una votación más reñida que la que se vivió en el plenario del XVIII Congreso el viernes por la tarde, cuando el compromisario Francisco Risueño defendió ante el plenario una enmienda donde pedía que la secretaria general no pudiera ser al mismo tiempo miembro del Consejo de Ministros.

El militante de Cuenca no mencionó explícitamente en su exposición a María Dolores de Cospedal, pero sus palabras a favor de que no se compatibilicen más de un cargo provocó el aplauso y la ovación de gran parte del público.

EL ESPAÑOL responde a las dudas que existen en torno a un "pucherazo" que ya ha provocado la dimisión de dos militantes de Castilla-La Mancha y, con ello, un importante baldón al tercer mandato de la secretaria general.

¿Cómo se vota en el congreso del PP?

El Partido Popular no dispone de un sistema informatizado que cuantifique en el momento cuántas personas hay presentes y qué han votado. Cuando el enmendante defiende ante el pleno su propuesta y el presidente de la ponencia abre el turno de votación, cada compromisario dispone de dos cartulinas: una con un sí y otra con un no. Levanta una u otra en función del sentido de su voto.

¿Qué compromisarios tenían derecho a votar en la ponencia de estatutos?

Los 3.128 delegados llegados de todos los rincones de España estaban acreditados para formar parte de la ponencia que dirigía Fernando Martínez-Maillo. La ponencia la presidía el diputado Teodoro García; Sebastián González era el vicepresidente y la secretaria, María del Mar Blanco. Los tres eran los jueces encargados de velar por que las reglas del juego se cumplieran. El problema es que, además de ser jueces y parte, el procedimiento del escrutinio ni está definido ni parece importar demasiado en una formación educada en la aclamación como disciplina.

¿Cuántos compromisarios votaron la enmienda 'antiCospedal'?

Desde la dirección del PP dicen que participaron 639 compromisarios: 303 votaron a favor de la enmienda, 328 votaron en contra, y 8 se abstuvieron. Es decir, que votaron 639 y se ausentaron faltaron 2.489 compromisarios que debían haber estado presentes en la votación.

Los datos que maneja el militante enmendante son otros. Según ha denunciado Risueño, "allí no había 700, sino unos 2.000". "El recuento lo hace la gente del aparato. Si dicen que he perdido por 25 de diferencia, yo no puedo decir que no porque no tengo pruebas. Pero voy a pedir los vídeos", anuncia.

El problema es que la versión de Risueño choca con la de la dirección y ni el protocolo (inexistente), ni los criterios (desconocidos o improvisados según la costumbre), ni los medios técnicos (ninguno) permitan dirimir quién dice la verdad. La intensidad de las críticas y las quejas tras la votación permiten concluir, sin género de dudas, que no hubo transparencia.

¿Se puede volver a ver el vídeo de la votación de esta enmienda para recontar los votos?

La dirección nacional del PP asegura que no hay imágenes ni vídeo. La votación fue a mano alzada y no hay ninguna fórmula de volver a recontar los votos. Algunos compromisarios aseguran a EL ESPAÑOL que vieron más síes que noes a la enmienda, pero se trata de versiones incontrastables.

¿Quién contaba el número de votos?

Había voluntarios del PP que contaban por filas los síes y los noes, pero nadie de la dirección nacional ha sabido contestar quiénes son estas personas, ni cuántos había en la sala en el momento de la votación, ni cómo se eligen, ni con qué criterio -dado que lo mismo pueden participar en la votación 600 que 2.000 o 3.000 compromisarios-, como tampoco qué método siguen para repartirse el plenario, sumar los votos y revisar los sufragios en caso de conflicto.¿Cuánto duró la votación?Tras la defensa de la enmienda, en la que Risueño alegó que con la acumulación de cargos el PP se alejaba de los jóvenes del partido, la ponente asturiana Mercedes Fernández alegó que, como regla general, se podía considerar la no acumulación de cargos, pero que votar esa enmienda no ayudaba a la organización. Luego se procedió a votar a mano alzada y el proceso apenas duró 30 segundos.

¿Quién apoyó la enmienda de Francisco Risueño?

Según las declaraciones de Risueño, "algunos" de los compromisarios de Castilla y León y de Galicia votaron a favor de su enmienda. Otros compromisarios testigos de la votación incluyen a muchos delegados de Andalucía. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha reconocido públicamente que en la votación se hizo patente "un cierto rechazo" a la secretaria general por hacer compatibles tres cargos: dos en el partido y uno en el Gobierno.

¿Qué ha contestado la dirección nacional del PP a las bajas de dos militantes de Castilla-La Mancha tras la denuncia de "pucherazo"?

La afectada Cospedal no ha hecho ninguna declaración a su llegada al congreso. Ha sido Martínez-Maillo quien ha negado cualquier manipulación. "No se puede cuestionar el resultado cuando la gente ha votado democráticamente. Lo que no es normal que se nos critique porque no votamos y también cuando lo hacemos limpiamente". El malestar es evidente.