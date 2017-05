Doble Grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla

Tipo: Universidad Pública

Lugar: Sevilla

Nota de corte: 13,29

Duración: 4 años

Créditos: 360 ECTS

El Doble Grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Sevilla es la titulación que en el acceso a la universidad del curso 2016-17 presentó la nota de acceso más alta de todo el territorio español. Según explican desde la universidad, los grados en Física y en Matemáticas poseen “la suficiente complementariedad” para hacer viable el diseño de un itinerario para la obtención del doble grado. “El rigor en el análisis de los problemas que el Grado en Matemáticas aporta será, sin duda, un valor que los alumnos que cursen el doble título obtendrán, y se verá complementado con la aplicación a problemas físicos y la necesidad de modelización que exige la aproximación al estudio de este tipo de problemas”, explica el centro.

La mayor parte de los graduados encuentran empleo en la industria, laboratorios, centros de investigación e instituciones de educación. Algunos ejemplos actuales de trabajos de físicos, informa la universidad: la producción de energía (centrales nucleares, energía eólica, reactores de fusión, etc.), meteorología y medio ambiente (predicción del clima, predicción de desastres naturales, satélites meteorológicos, etc.) o diseño y desarrollo de nuevos materiales (nanotecnologías, superconductores, semiconductores, etc.).