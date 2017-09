La mayoría de catalanes respalda el referéndum unilateral convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y también cree que se celebrará. En concreto, el 55% de los ciudadanos de Cataluña opina que la consulta tiene que hacerse y la misma cifra da por hecho que podrá acudir a las urnas, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Los datos de este sondeo evidencian una vez más que la mayoría de los catalanes está de acuerdo con que se les pregunte sobre si se quieren independizar del resto de España, sin tener en cuenta la legalidad o constitucionalidad de la consulta. Además, aunque el Gobierno presidido por Mariano Rajoy lleva semanas afirmando por activa y por pasiva que no habrá consulta independentista el 1-O, esta tesis no está calando en Cataluña. Y parece que fuera de ella tampoco, porque el 33,5% del resto de españoles también cree que habrá referéndum.

El apoyo a la consulta

Siempre según los datos de SocioMétrica, el apoyo al referéndum unilateral es mayoritario en todos los tramos de edad sin excepción, si bien dicho respaldo es mayor entre los más jóvenes. Quiere que haya consulta el 1-O el 58,4% de los catalanes de entre 17 y 30 años. Cifra superior a los tramos de entre 31 y 45 años (54,4%), entre 46 y 65 (54,7%) y mayores de 66 (53,6%).

Los votantes de los partidos no nacionalistas no apoyan el 1-O. M. López

El apoyo al 1-O es unánime entre los votantes de las tres formaciones soberanistas: PDeCAT (97,5%), ERC (98%) y CUP (100%). El rechazo al referéndum es casi total entre los votantes de Ciudadanos (93,6%) y PP (93,8%) y también es mayoritario entre quienes respaldan al PSC (67,4%). Por último, el 57,2% de los votantes de Catalunya Sí que es Pot, la coalición que incluye a Podemos, sí quieren que se vote el 1 de octubre.

Oposición clara fuera de Cataluña

Que la mayoría de catalanes respalda la celebración del referéndum es algo en lo que coinciden todos los sondeos publicados sobre esta cuestión. Incluso, en otras encuestas la cifra de apoyo es superior. Por ejemplo, el Centre d’Estudis d’Opinión (CEO), el CIS catalán, concluía que hasta el 71% de los catalanes quieren que se les consulte.

También todos los vaticinios coinciden en que la mayoría del resto de españoles está en contra de la consulta unilateral. En concreto, la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL señala que el 70% del resto de españoles se opone a la consulta sobre la independencia de Cataluña y solo el 15% ve bien que los catalanes voten sobre esta cuestión.

La creencia de que el 1-O se votará

Además de apoyar el referéndum, la mayoría de los catalanes cree que se celebrará. Tanto el Gobierno como otras formaciones constitucionalistas están asegurando que no habrá consulta el 1-O. Pero esta idea no convence a los catalanes, porque el 55,4% de ellos considera que se podrá acudir a votar en la fecha elegida por la Generalitat y sus socios de la CUP.

El 33,5% de los españoles cree que se celebrará el referéndum. M. López

Solo el 31,8% de los catalanes cree que no podrá votarse el 1-O, mientras un 12,8% tiene dudas sobre lo que finalmente ocurrirá. Una vez más, estas cifras se invierten en el caso del resto de españoles, porque el 49,3% de ellos cree que no habrá consulta unilateral, el 33,5% ya cree que sí se votará y un 17,2% no se pronuncia al respecto.

La desconfianza de los no nacionalistas en el Gobierno

Uno de los datos más llamativos de sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL es la desconfianza que muestran muchos votantes no nacionalistas de Cataluña respecto a la capacidad del Gobierno para frenar la votación convocada por la Generalitat. Así, un 36,4% de los que apoyan a Ciudadanos, un 28,8% de quienes apoyan al PSC y un 18,6% de los que votan al PP creen que la consulta se celebrará pese a que el Ejecutivo de Rajoy dice que no será así.

Más de ocho de cada diez votantes nacionalistas (88,9% de ERC, 85,5% del PDeCAT y 82,7% de la CUP) dan por hecho que el 1-O podrán votar en Cataluña. Y también lo ve así el 66,3% de los votantes de Catalunya Sí que es Pot, coalición que engloba a Podemos.

Un porcentaje elevado de los votantes de partidos no nacionalistas creen que el 1-O se votará. M. López

Por último, solo hay un tramo de edad, el de los catalanes mayores de 66 años, donde la confianza sobre la consulta no llega al 50%. Y es que el 40% considera que se celebrará el referéndum unilateral del 1-O pero un 37,6% cree que no será así.

FICHA TÉCNICA

Se han realizado 1000 entrevistas, 700 en Cataluña y 300 en el resto de España, entre el 28 de agosto al 1 de septiembre. El universo de la encuesta ha sido la población residente en España, incluida en el CER provincial. Su estratificación han sido dos submuestras, una de Cataluña y otra del resto de España, con cuota principal la provincia, proporcional a los respectivos censos. El error muestral para el conjunto de datos es de +/- 3% para datos y +/- 5% por partido. Por otro lado, la gestión de los datos se ha elaborado con los software SPSS y Barbwin. Por segmentación de votantes se entiende el promedio entre los que votaron a cada partido en las últimas elecciones, y los que dicen que les votarían ahora.