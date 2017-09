PSOE y Podemos respaldarán la propuesta de Rivera para limitar los mandatos

Albert Rivera anunció el pasado miércoles en sede parlamentaria la presentación de una propuesta concreta para limitar los mandatos de los presidentes del Gobierno. Este lunes Ciudadanos registrará en el Congreso esta propuesta que pretende impedir que Mariano Rajoy pueda ser reelegido. El PSOE y Podemos respaldarán esta propuesta, según fuentes de ambas formaciones.

El presidente de Cs aprovechó el pleno monográfico sobre la relación de Rajoy con el caso Gürtel para anunciar una de sus propuestas estrella. Una propuesta que además lleva enfrentando al partido naranja y al PP durante toda la legislatura. Y es que en el pacto de investidura por el que Cs apoyó a Rajoy ya se incluía la limitación de mandatos.

Las posturas de PSOE y Podemos

Rivera afirmó en la tribuna del Congreso que espera el apoyo de las dos formaciones de izquierda. Fuentes del PSOE y de Podemos aseguran a EL ESPAÑOL que en principio apoyarán la propuesta de Ciudadanos. Más allá de las enmiendas que cada formación quiera introducir, están de acuerdo en lo principal.

Desde el PSOE afirman que creen que "no habrá problemas" para sacar adelante la propuesta de Ciudadanos. Y recuerdan que en el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2016 ya se incluía esta propuesta. Se hablaba, en concreto, de "establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno". Además, esta propuesta también estaba en el llamado Pacto del Abrazo firmado por Pedro Sánchez y Rivera en su día.

Los portavoces de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias e Irene Montero, acogieron positivamente la propuesta de Rivera del pasado miércoles. Eso sí, desde el partido morado advierten que su idea es una limitación mucho más ambiciosa y completa que la que propone Ciudadanos.

La propuesta de Ciudadanos

Tal y como anunció Rivera, su formación registrará este lunes en el Congreso su propuesta. Según informó EL ESPAÑOL, Ciudadanos quiere introducir la limitación de mandatos como una causa de inelegibilidad en el artículo 11 de la ley del Gobierno. Este artículo establece los requisitos de acceso al cargo y dice que "para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme".

El texto que plantea Ciudadanos incluirá que no podrá ser candidato a una investidura quien hubiera ostentado el cargo de presidente durante dos legislaturas y ocho años. Restando el año de presidente en funciones, que no computa, Rajoy cumplirá ocho años si agota su mandato en 2020. Así, si la reforma sale adelante y entra en vigor, Rajoy podría repetir como diputado pero no como presidente. Pero si adelanta las elecciones (al no haber cumplido ocho años) sí podría concurrir a un tercer mandato.