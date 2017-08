El PP llama "extraterrestres" a PSOE Y Podemos por hacer comparecer a Rajoy

"Vamos a parecer extraterrestres. ¡Con la que está cayendo en España!" El PP cree que los atentados terroristas de la semana pasada en Barcelona y Cambrils no favorecen el escenario propicio para que el presidente del Gobierno comparezca para explicar su responsabilidad en la presunta financiación ilegal de su partido.

Con esa frase, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha arremetido contra PSOE y Podemos, que han impulsado la petición de comparecencia de Mariano Rajoy en el pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará la semana que viene, el martes o el miércoles. PSOE y Podemos la habían reclamado tras la declaración del presidente tras su declaración como testigo en la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio, pero no es hasta este jueves cuando, gracias al apoyo del PNV, se decide en la Diputación Permanente de la cámara baja.

En el debate previo a la votación, Martínez-Maillo criticó a Pablo Iglesias, que participó en el debate, por tener como "objetivo" que el PP esté "fuera de las instituciones. ¡Toma declaración democrática!", exclamó. "Cada vez se parecen más al señor Maduro. No sé si fueron ustedes de maestros o de alumnos", se preguntó.

También recordó a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que el primer presidente del Gobierno en comparecer ante los tribunales fue Felipe González por los GAL. En su intervención no hizo ninguna crítica al PNV, que este miércoles anunció su voto a favor de la comparecencia y le otorgó a la petición la mayoría absoluta.

Según Martínez-Maillo, la oposición quiere hacer un "juicio" al PP en un ejercicio de "acoso al Gobierno" en un momento en el que España está conmocionada por los atentados en Cataluña. Este sábado, en Barcelona, se celebrará una multitudinaria manifestación unitaria. El lunes, Rajoy viaja a París, para reunirse con sus homólogos francés, alemana e italiano y allí se hablará probablemente de terrorismo.

Rajoy y su régimen "dictatorial"

Tras la dura intervención del portavoz del PP, el PSOE elevó el tono y sugirió que a Rajoy le gustaría vivir en un régimen "dictatorial" sin control político. "Tendría que haber venido a comparecer voluntariamente para explicar aquello que no quiso explicar ante los tribunales", según ella. "No resulta creíble que quien dirige una campaña electoral diga que no tenía conocimiento de las cuestiones económicas", criticó.

"Es él quien resulta extraterrestre", ha dicho Robles respecto a Martínez-Maillo y recordó que tanto Pedro Sánchez como ella misma estuvieron en Barcelona pendientes del atentado. "Ser extraterrestre es hacer política prescindiendo por completo de la realidad, como está haciendo el PP".

Iglesias: "O mentía o era incompetente"

"Lo que vimos en la Audiencia Nacional fue simplemente vergonzoso", dijo por su parte Iglesias, que sacó "dos conclusiones": "O bien el señor Rajoy mentía o si no mentía era enormemente incompetente". En ese caso, su incompetencia es "probablemente incompatible con ejercer responsabilidad" de ningún tipo.

Ciudadanos, por su parte, advirtió al resto de grupos que la comparecencia de Rajoy, al hacerse en formato de pleno, servirá para que el presidente dé un "mitin" sin que se diriman sus responsabilidades políticas. Según Juan Carlos Girauta, su partido seguirá reclamando el formato "inquisitorial" de la comisión de investigación específica que existe en el Congreso. Tras el pleno, el partido de Albert Rivera pedirá que acuda a ese foro a responder preguntas una a una en un "careo", avanzó Girauta.