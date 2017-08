Podemos se desmarca de la condena unánime contra la turismofobia

Los ataques al turismo no cesan y todos los partidos, excepto Podemos, condenan firmemente la conducta de estas organizaciones minoritarias y radicalizadas que han fijado como objetivo a combatir el turismo. Tras los últimos asaltos de Barcelona, Bilbao y Mallorca han sido los nuevos destinos elegidos para espantar a los turistas.

La sede de la Agencia Vasca de Turismo (Basquetour) de Bilbao ha sido atacada este miércoles con pintura roja por miembros de Ernai, la organización juvenil de Sortu. En las pintadas se puede leer la fecha de las manifestaciones que se celebrarán en San Sebastián y Guernica el 22 de agosto y el lema 'Herria bizirik', que significa el pueblo vivo. Ernai ha reivindicado la acción y ha subido un vídeo en las redes sociales criticando duramente al PNV, el partido que, aseguran, está matando a Euskal Herria.

Simultáneamente, unos mil vehículos de alquiler situados en varios puntos de la isla de Mallorca fueron decorados con pegatinas que decían: "Este coche sobra", "el turismo mata Mallorca" o "la manifestación turística no explota". La organización Endavant Mallorca, que se define como "independentista, socialista y feminista", reivindicó el acto.

Rajoy: Es "un sinsentido" y un "disparate"

A pesar del parón estival, políticos de todos los colores excepto los de Podemos han salido en tromba a defender un sector que aporta el 11% del Producto Interior Bruto del país y emplea a dos millones y medio de españoles. El presidente del Gobierno aprovechó la visita a una fábrica en Chantada (Lugo) para calificar como "inaudito" los ataques que está recibiendo uno de los principales motores de la economía de España. "Nunca creí que tuviera que hacer defensa del sector turístico español", destacó Rajoy, que calificó como un "sinsentido" y un "disparate" estos ataques.

El jefe del Ejecutivo hizo un repaso de todos los indicadores que muestran los beneficios que el turismo deja al país y dijo que "atacarlo conduce a menos empleo y menos riqueza". Por eso, intentar espantar a los turistas de que elijan España como destino vacacional "solo puede quererlo gente muy radicalizada que se siente cómoda con las malas noticias".

El Gobierno Vasco ha emitido un comunicado condenando "estos nuevos ataques" y ha apelado a la responsabilidad de todos mantener un sector que genera 4.100 millones de euros anuales y crea casi cien mil empleos. A su juicio, son "sabotajes que recuerdan al pasado y que lo único que consiguen es perjudicar la imagen de Euskadi".

El lehendakari Iñigo Urkullu ha mostrado la solidaridad del Gobierno Vasco con el sector turístico y ha recordado que la región cuenta con una ley de turismo propia aprobada en el Parlamento autonómico en la que se apuesta por un turismo "sostenible y de calidad".

El PSOE: "Los actos vandálicos tienen que cesar"

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también ha rechazado los actos vandálicos contra el turismo y ha defendido un crecimiento equilibrado del sector. También la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, ha pedido que "los actos vandálicos tienen que cesar" porque "Euskadi merece ser visitada".

Desde Ciudadanos, el secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez, aseguraba el martes que la solución para reducir la alta presión turística no pueden ser actos violentos como los protagonizados por los anticapitalistas en Barcelona los días previos a los ataques en Mallorca y en Bilbao y acusó a la Generalitat de llevar "años sin hacer nada". A su juicio, os problemas ciudadanos se solucionan con medidas concretas y diálogo entre las distintas administraciones, incluida la general del Estado.

En este sentido, ha apelado también al Gobierno de Mariano Rajoy, que, según ha dicho, "parece que ha dejado abandonado cualquier intento de verdad de hablar de otros problemas que tiene Cataluña, que no sea los del propio proceso, que es uno de ellos, sin ninguna duda".

Podemos: "Nuestras ciudades no son parques temáticos"

Desde Podemos, Sofía Castañón evitó condenar los ataques y se limitó a decir que "nuestras ciudades no son los parques temáticos de Europa: son ciudades vivibles, habitables, felices de recibir a quienes las quiera conocer, y no transformar a su paso". En declaraciones a EL ESPAÑOL, esta diputada nacional cree que "nuestras ciudades son para ser vividas, y eso es perfectamente compatible con el turismo, pero para eso es necesario que este no esté sustentado en la especulación, en la falta de respeto y la incomprensión de los modos de vida de cada sitio".

Como asturiana, Castañón no duda "en hablar de las bondades de mi tierra, pero cuando Dark la eMe cantaba sobre Llanes que es "la Marbella nueva" se refería a cómo un turismo poco respetuoso iba contra el modo de vida de las personas que pasan allí el año entero". A su juicio, cuando "dicen que el término turismofobia es el nuevo feminazi se apunta a lo importante: con esas interpretaciones se está desfigurando una crítica que tiene que ver con el modelo de sostenibilidad que es fundamental encontrar para nuestro turismo y para nuestras ciudades".

Antes de que se hiciera público el ataque contra la sede de Basquetour, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificaba de "desproporcionado" el debate generado en torno al turismo y opinaba que "ha habido un interés por inflarlo artificialmente" para perjudicar a la izquierda abertzale. Por su parte, desde la dirección nacional de Podemos no ha habido ni una sola mención a la polémica y han optado por el silencio cuando este periódico les ha pedido una valoración.