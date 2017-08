Feijóo acusa a Cs de atacar "derechos civiles" por exigir limitación de mandato a Rajoy

Ciudadanos y el Partido Popular no se ponen de acuerdo en el tiempo que Mariano Rajoy debe permanecer en La Moncloa. Tras mantener el habitual despacho veraniego con Felipe VI, el jefe del Ejecutivo anunció este lunes que se siente "en plena forma" para intentar ganar otras elecciones. La afirmación echa por tierra el pacto que el propio presidente del Gobierno firmó el pasado agosto con Ciudadanos a cambio de que apoyaran su investidura. Entre las 150 medidas que los dos partidos consensuaron, el presidente se comprometía a no estar más de ocho años en el cargo.

Esta vez ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el único barón que gobierna con mayoría absoluta en una autonomía, el que ha defendido que su presidente quiera seguir al frente del partido el tiempo que él considere oportuno. Lo ha hecho este martes en Santiago de Compostela, donde ha reconocido que no le extrañaría nada que Rajoy quiera empezar su tercer mandato. "Le corresponde a él" -a Mariano Rajoy- "tomar la decisión", advirtió a Ciudadanos.

El gallego, uno de los conservadores mejor posicionados de cara al postmarianismo, ha recordado al partido que lidera Albert Rivera que "cualquier ciudadano español tiene derecho a ser diputado y es la Cámara la que nombra al presidente del Gobierno". Sobre la exigencia del partido naranja a que Rajoy no se vuelva a presentar a la reelección para cumplir con el acuerdo firmado, Feijóo no cree que "ese pacto preserve los derechos civiles de las personas. Y todo aquello que vaya en contra de los derechos civiles de las personas a mí no me parece razonable". A su juicio, "hacer un pacto contra los derechos civiles de las personas no es muy positivo. Al contrario, me parece que es un pacto muy restrictivo".

"Está en el pacto"

Con la legislatura ya en marcha, el equipo de Albert Rivera insiste en que "nosotros estamos en trabajar, no pensando en las próximas elecciones". Sin embargo, quieren sacar adelante cada una de las medidas que negoció con el PP a cambio de que Mariano Rajoy siguiera en La Moncloa. "La limitación de mandatos está en el pacto y Cs va a tratar de sacarla adelante".

Fuentes del partido naranja recuerdan que el PP "se ha comprometido a ello, lo tiene firmado, aunque sabemos que le cuesta y arrastra los pies en todo lo que tenga que ver con regeneración". Una postura que no entiende el líder conservador gallego, que cree que si el presidente está en forma, con ganas y quiere seguir "ganando elecciones me parece que es el mejor síntoma para un político que es apreciado en Europa y que es muy bien valorado en cualquier lugar". Para rematar, Feijóo insistió en que ningún partido puede "entrar" en temas de organización interno de otras formaciones políticas. Aviso a navegantes.

El ejemplo de Cifuentes

A pesar de que el Partido Popular quiere dejar las manos libres a Rajoy para que renuncie cuando lo considere oportuno, en Ciudadanos pelearán por cumplir con el guion pactado. A la vuelta del verano, Rivera y sus colaboradores abrirán el debate sobre la limitación de mandatos para el presidente del Ejecutivo y será ahí donde los conservadores tendrán que retratarse.

Ciudadanos pone a Rajoy frente al espejo de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid que firmó el mismo acuerdo con el partido naranja a cambio de la gobernabilidad y ya ha tramitado los cambios legislativos pertinentes para no perpetuarse en la Real Casa de Correos más allá de ocho años. "Una cosa es lo que uno desea y otra cosa lo que uno puede, lo que se compromete, lo que ha pactado y cerrado", ha advertido el secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez. Los conservadores, de momento, no pierden la esperanza de ganar esta batalla.