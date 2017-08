Que las socorristas se tapen: solución de Salvamento de Gijón contra el sexismo

Las socorristas de Salvamento de Gijón deberán ponerse un pantalón para trabajar. La polémica saltó el pasado domingo cuando las redes sociales se llenaron con fotografías de las socorristas en bañador acompañadas de comentarios machistas. Como consecuencia, la jefatura de Salvamento del Ayuntamiento Gijón les recomendó que se cubriesen con un pantalón corto cuando estuviesen de servicio.

ALARMA EN GIJÓN: 10 paisanos ahogaos en lo que va de mañana. Alguno hasta 2 y 3 veces pic.twitter.com/pNOUqTl87g — Eduardo Anson (@eduanson25) 5 de agosto de 2017

Pues a mí el culo de la socorrista de Gijón me la ha puesto como una viga IPN. — PERRORISTA_ (@Perrorista_) 6 de agosto de 2017

El servicio de salvamento de Gijón siempre tan atento... pic.twitter.com/nq9N6OxW3v — Darth Russ (@mr_russxx) 7 de agosto de 2017

El pantalón corto forma parte del uniforme oficial de socorrista, pero no es obligatorio. No obstante, esta decisión causó un mayor revuelo en las redes sociales, que no entienden que la solución a está polémica sea tapar a quienes se dedican a salvar la vidas.

La periodista Carme Chaparro se hizo eco de esta noticia en sus perfiles. "¿Es esa la solución? Ellas tienen que taparse porque algunos hombres no saben controlarse", ha reivindicado en su post.

Según explica el diario local El Comercio, ni las protagonistas de las imágenes ni la jefa de Salvamento, Flor Palacio, han querido hacer declaraciones sobre el tema para no avivar aún más la polémica.

Desde el Ayuntamiento de Gijón, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, declaró que "la ropa que da el Ayuntamiento de Gijón no es indecente", según recoge el periódico La Nueva España."La indecencia está en la cabeza de alguno por ahí", añadió.