La Guardia Civil interroga a otros dos altos cargos del Govern por el 1-O

La Guardia Civil interroga este viernes como testigos a otros dos altos cargos del Govern en las pesquisas que lleva a cabo como policía judicial en el marco de la investigación ordenada por un juez de Barcelona sobre los preparativos del referéndum unilateral anunciado para el 1-O.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, los dos altos cargos que han sido citados este viernes en la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona son el director general de Difusión, Ignasi Genovès, adscrito al departamento de Presidencia, y la jefa de comunicación del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Anna Molas.

En los interrogatorios, los agentes de la Guardia Civil se centran especialmente en averiguar quién pagó y gestionó la activación y funcionamiento de las web sobre el referéndum y sobre la campaña institucional impulsada por el Govern para crear un censo de catalanes residentes en el extranjero, según las fuentes.

En la causa que lleva a cabo el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre el 1-O, la Guardia Civil ha interrogado esta semana -el miércoles y ayer- a otros tres altos cargos del Govern, a dos de los cuales les comunicó a media declaración que pasaban a tener la condición de investigados policiales.

En concreto, se trata del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y del director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que fueron citados inicialmente como testigos y salieron de Comandancia en calidad de investigados policialmente.

El tercer alto cargo interrogado, en este caso como testigo, ha sido el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells.

La Guardia Civil también tomó declaración ayer como testigo al exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum Joan Ignasi Elena, que tras su comparecencia denunció ante los periodistas que el Gobierno utiliza los "instrumentos del Estado" para "perseguir y destruir" la disidencia política.

Nin y Clotet imputados

Pese a que la Guardia Civil ha comunicado a Nin y Clotet su condición de imputados en la investigación policial, será el juez de instrucción, que ha prorrogado hasta finales del próximo mes de agosto el secreto de sumario del caso, quien deberá decidir si les mantiene esa condición.

Por el momento, en la causa abierta por el juez sobre los preparativos del referéndum el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona solo mantiene como investigados al exsenador de ERC Santi Vidal, al secretario de Hacienda Lluís Salvadó y a Carles Viver Pi-Sunyer, comisionado por la Transición Nacional de Cataluña.

Vidal, Salvadó y Viver Pi-Sunyer tienen la condición de investigados en la causa, ya que son los tres no aforados contra los que se dirigía la querella de VOX que, junto a la denuncia de un particular, dieron pie a la investigación judicial, aunque el juez todavía no les ha citado a declarar como imputados.