Aluvión de críticas contra las "vacaciones voluntarias" de Cifuentes

¿Disfrutar de las vacaciones es un derecho al que se puede renunciar? La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de no disponer de unos días libres este verano -tampoco descansó los dos anteriores- ha provocado una ola de indignación hasta tal punto que la propia Cristina Cifuentes tuvo que salir al paso para intentar zanjar la polémica. La presidenta regional encendió la mecha de la indignación al asegurar que "las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando porque no se me ocurre mejor sitio que estar aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto".

Apenas unas horas después de la frase de la polémica, Fátima Báñez desautorizó las declaraciones de la madrileña recordando que "el contrato de trabajo en España también da derecho a vacaciones". A continuación, la ministra de Empleo dijo que respetaba la "libertad individual" de Cristina Cifuentes de "disfrutar o no" de sus vacaciones porque, sostiene, "trabajar también es una manera de pasar el mes de agosto".

Las reacciones en contra de la decisión de Cifuentes se sucedieron en tromba. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que acompañaba a la ministra, recalcó que las vacaciones "son un derecho conquistado por los trabajadores" y criticó que "una responsable política con su responsabilidad haga apología de su no disfrute".

Horas después, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quiso matizar que "las vacaciones son un derecho de los trabajadores y una conquista social que jamás he cuestionado ni cuestionaré. Pero en mi caso concreto haré uso de mi libertad personal para no disfrutar de ese derecho". Para la presidenta autonómica, la polémica suscitada "carece de sentido" porque la decisión "no afecta a nadie más que a mí" y solo se basa "en razones personales. ¿Me permiten elegir libremente mi verano?".

España "vive de las vacaciones"

La bancada de la izquierda ha aprovechado la polémica para criticar la decisión de Cifuentes. El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, recordó a la presidenta autonómica que la primera industria de España es el turismo y que el país "vive de las vacaciones".

El diputado Alberto Garzón la acusó de "cuestionar y ayudar a destruir" el derecho de los trabajadores a tener vacaciones. A su juicio, que una persona con tanta "influencia" como la presidenta de la Comunidad de Madrid "hable así" de las vacaciones es "un acto indecente" que ayuda a deteriorar "derechos conquistados por generaciones anteriores".

"Un derecho laboral y ciudadano"

También la portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, recordó a Cifuentes que las vacaciones "no son voluntarias" ni dependen de "la generosidad del empleador o de las ganas de trabajar del trabajador", sino que son "un derecho laboral y ciudadano" y, como tal, "es una cuestión básica irrefutable".

La mano derecha de Manuela Carmena en el consistorio madrileño quiso "aclarar" algunos puntos del "derecho laboral básico". Maestre destacó que los periodos de descanso "no son voluntarios, sino un derecho" conseguido "tras grandes luchas de los trabajadores". Además, la portavoz madrileña recordó que "las vacaciones están en la Constitución y son la base del derecho laboral".

Como ejemplo ha puesto el propio Ayuntamiento de Madrid, donde los concejales se tomarán unas "razonadas vacaciones" y lo harán "por rotación", de modo que en agosto siempre habrá "un número importante de ellos" en el consistorio.