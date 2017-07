Los Mossos a sus nuevos mandos: "¿Qué tenemos que hacer el 1-0?"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba este martes que "no tengo la menor duda de que los Mossos d´Esquadra van a cumplir con su obligación. No se me pasa otra cosa por la cabeza". Sin embargo, desde que el anterior director de la policía autonómica catalana Albert Batlle presentase su dimisión y en su lugar colocaran al independentista Pere Soler, los 17.000 efectivos de este cuerpo no tienen claro cuál es exactamente la función que tienen que cumplir como miembros que deben velar por la seguridad de los ciudadanos catalanes el 1 de octubre.

Josep Miquel Milagros, portavoz del sindicato Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, ultima una misiva dirigida al nuevo consejero y al recién nombrado director en la que les pedirá que respondan "por carta qué tenemos que hacer el 1-0". A su juicio, si del Parlament sale una ley "y esa ley es legal, los políticos darán una orden a los Mossos a través del comisario jefe Trapero y los policías tendrán que cumplir esa orden", añade. La responsabilidad de esa acción, insiste, debe recaer sobre "los superiores que dan la orden".

"No nos corresponde decidir qué haremos"

Si el Tribunal Constitucional declara ilegal esa hipotética ley de desconexión que se aprobará en el Parlament, entonces "tendrán que ser los jefes del cuerpo los que den la orden de qué tenemos que hacer. No nos corresponde a los agentes decidir qué haremos", remarca Milagros para desligar de cualquier responsabilidad penal a sus compañeros del cuerpo.

Los Mossos d´Esquadra aseguran que hasta ahora no han tenido nunca "ningún incidente en ninguna manifestación ni en ninguna concentración" y confían en que este nuevo capítulo esté exento de polémica. Además, recuerdan que en el hipotético caso de que el 1 de octubre los planes del Govern se ejecuten, "nosotros no tendremos que custodiar las urnas. En todo caso, lo que haremos es velar por la seguridad de los ciudadanos".

"Herramienta política"

Los Mossos no quieren convertirse "en la herramienta política" que se echan a la cabeza Generalitat y Gobierno central y piden blindar por escrito sus responsabilidades para no pagar personalmente el castigo de cometer una supuesta ilegalidad. Las consecuencias si intervienen en un acto que el Alto Tribunal considera ilegal son todavía impredecibles.

El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, y el nuevo director de los Mossos mantendrán justo este miércoles la primera reunión con la cúpula policial catalana y con el gabinete de coordinación antiterrorista. En ese encuentro se espera que los nuevos mandos políticos dejen ya claro el papel que tendrá que desempeñar la policía el 1 de octubre todavía sin definir.