Rajoy equipara la "deriva autoritaria" de Puidgemont con la dictadura franquista

Mariano Rajoy ha atacado a Carles Puigdemont tras la remodelación de su Gobierno para asegurar que no hubiera disonancia en su Ejecutivo con respecto al referéndum del 1-O. El presidente del Gobierno ha asegurado que las acciones del presidente de la Generalitat en Cataluña se deslizan hacia la dictadura y lo ha comparado con la época del franquismo. "No hay democracia sin respeto a la ley. La deriva autoritaria que se está produciendo hoy en Cataluña no había ocurrido en España desde hace décadas", ha asegurado el un acto de Nuevas Generaciones del PP en Bilbao en homenaje al concejal asesinado por ETA hace dos décadas Miguel Ángel Blanco.

El presidente del Gobierno se ha mantenido firme en sus convicciones y ha dejado entrever que podrían utilizar el artículo 155 de la Constitución si los independentistas continúan desafiando al Estado. "Si se deslizan por la radicalidad, nosotros responderemos con la razonable fuerza de la ley", ha advertido.

Rajoy ha querido también recalcar en el acto que el referéndum "no tiene ni la más mínima posibilidad de éxito". El jefe del Ejecutivo ha intentado llamar una vez más a la calma y ha asegurado que de nada servirán las amenazas de los líderes catalanes. El referéndum del 1-O, insiste, "no se celebrará porque es ilegal".

En su intervención, el presidente ha sacado pecho de ser un dirigente que está junto a la ley y se ha mostrado seguro de que la mayoría de ciudadanos catalanes "están en la moderación, el sentido común y la concordia".

Pedro Sánchez se autoproclama la única alternativa

Mientras el líder de los populares intervenía en Bilbao, Pedro Sánchez arropaba al líder del PSC, Miquel Iceta, en Barcelona. Para el secretario general del PSOE, los indepentistas no abren los ojos a la realidad. "Lo que ocurre con los separatistas es que se retroalimentan como el hambre y las ganas de comer", aseguró.

El líder socialista ha criticado que el Govern catalán intente promulgar una República por vías que no son democráticas: "No deja de ser hasta irónico que los que reivindican una república olviden uno de los principios del republicanismo: el imperio de la ley", ha dicho.

Sánchez también ha lanzado un mensaje de calma asegurando que el desafío secesionista no conseguirá romper España. "Somos un país bastante resistente. No se fractura cuando se reconoce el derecho al autogobierno", concluyó.