Nace una asociación en defensa del español en España: "El trilingüismo es un 'timolingüismo'”

"Te hacen extranjero dentro de tu propio país". "La inmersión lingüística es un logro del nacionalismo". Así se presentó este lunes en Madrid la asociación Hablamos Español, una agrupación nacida para defender el uso de la lengua española en las administraciones públicas y en la educación.

Por primera vez se han unido asociaciones de todas las comunidades autónomas con lengua cooficial para protestar contra lo que consideran una "discriminación lingüística". Para ello la entidad ha comenzado una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso ya que, afirman, "el trilingüismo es en realidad un timolingüísmo” y creen que los gobiernos autonómicos deben de dejar de castigar el español en pro del uso de las lenguas cooficiales con fines políticos.

"La inmersión lingüística es un logro del nacionalismo” afirmó Jorge Campos, miembro de la Fundación Círculo Balear. Campos explica que los padres que quieren que sus hijos den clases en español se sienten discriminados y señala a los partidos políticos: “Al negocio de la inmersión se han sumado todos”.

En defensa del español en las instituciones

La organización presentó una propuesta que defiende que todos los colegios públicos estén obligados a ofrecer el castellano como lengua vehicular. La iniciativa también incluye el uso del español en la Administración, proponen que todos los documentos oficiales, nombres de ciudades y señales estén en ambos idiomas.

Gloria Lago, de la Asociación Galicia Bilingüe, añadió que con la propuesta también quieren defender la cultura española: "Pedimos que también haya premios para jóvenes escritores en castellano", afirmó. "Con la excusa de la inclusión sólo se dan becas en el idioma cooficial", concluyó Campos.

La inmersión lingüística, contra los inmigrantes

Lago aseguró que la actual ley lingüística es discriminatoria contra los inmigrantes ya que no sólo deben aprender el castellano, sino también la lengua cooficial. Así lo ha afirmado también Christine, una madre noruega que vive en la Comunidad Valenciana y tiene tres hijos nacidos en España: “Nunca me imaginaba que me iba a encontrar con esto. Estamos en España, lo más lógico es que cada comunidad tenga una oferta para que se pueda estudiar en español”.

Para Lago quienes más sufren las diferentes legislaciones en materia lingüística en comunidades como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana son quienes tienen pocos recursos: “Si esto afecta a alguien es precisamente a la gente de clase baja, que no pueden permitirse colegios privados".

Desde la asociación aseguran que desean contar con cualquier partido político que esté de acuerdo con su proyecto: "Nos da igual de la izquierda o la derecha". A la rueda de prensa no ha acudido ningún partido con representación en el Congreso. El presidente de VOX, Santiago Abascal, sí se ha sumado al proyecto, aunque sólo en los últimos minutos del acto.