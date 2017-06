Sánchez se muestra orgulloso de llevar a sus hijas a un colegio público y presume de los profesores de la escuela pública. En su programa se contempla recuperar la presencia de las humanidades en las clases y quiere que a sus hijas les "enseñen educación para la ciudadanía, no religión".

Respecto a la "violencia machista" apuesta por "la igualdad real de género". "No es asumible ni una asesinada más por el hecho de ser mujer, y no puede haber ni una sola decisión política o jurídica de nuestro país que no esté encaminada a que este horror desaparezca".