Los hermanos González trataban de cobrar comisiones en el comercio exterior copiando a De la Serna y Arístegui

“¿Tú sabes el dineral que hay ahí en consultorías?”. La presunta surge el pasado 24 de noviembre por boca de Pablo González a su hermano, expresidente de la Comunidad de Madrid. Uno era responsable de Estrategia y Operaciones de la empresa pública Mercasa y el otro, tras abandonar la política, buscaba una forma de hacer negocios.

En la conversación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los dos hermanos muestran su interés por acaparar servicios de consultoría de las empresas españolas con interés en implantarse en el extranjero. Un sistema que ya utilizaron el exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna, investigados por vender presuntamente sus contactos políticos para lucrarse en proyectos similares. En el caso de los hermanos González, ambos hablan incluso de privatizar Mercasa para favorecer sus negocios privados.

Las conversaciones entre el expresidente de la Comunidad de Madrid y su hermano reflejan cómo Pablo González prefiere no alcanzar el cargo de presidente de Mercasa para no entrar “en el fichero de altos cargos, que tengo que declarar patrimonio etcétera”. En lugar de eso, prefiere mantener una línea de consultorías privadas paralela a su trabajo en Mercasa. “La parte de Asesora (una empresa administrada según el registro por una persona fallecida) me está funcionado muy bien. Ahora, si me cae el tema de Urbaser, pues digo, pues entonces me da igual”.

Los informes de la Guardia Civil reflejan el recelo de Pablo González a liderar Mercasa pero su interés en estar vinculado a la firma “atendiendo a que ciertos proyectos que esta empresa pública tiene previsto llevar a cabo, supondría un ingreso de importantes cantidades de dinero mediante servicios de asesoría, de los que tanto Pablo González como su hermano tienen interés en beneficiarse”.

Un negocio millonario

El micrófono instalado por la Guardia Civil en el despacho de Ignacio González dio también sus frutos al constatar el plan compartido entre los dos hermanos para facilitar la privatización de Mercasa y que una empresa privada -con un negocio potencial con proyecciones millonarias- fuera la encargada de asesorar a las empresas privadas en su implantación en distintos proyectos internacionales. Un sistema similar al empleado por sus compañeros de partido Arístegui y De la Serna.

En el caso de los hermanos González, Pablo fija el plan para el proceso en “veinte años”, aunque reconoce que cuenta con un importante escollo; la oposición de María Jesús Prieto, abogada del Estado y exdirectiva de Mercasa. Para facilitar sus intenciones, Ignacio González ofrece recurrir a sus contactos dentro del PP y lograr apartar a Prieto. “Si me quito a la hija de puta está de por ahí, yo estoy dándole vueltas a todo lo de los mercados y hay que ponerlos todos en tal y volverlos a reestructurar enteros de arriba abajo, ¿tu sabes el dineral que hay ahí en consultorías?“, explica Pablo González a su hermano.

Javier de Paz e Ignacio González

En la misma conversación, el expresidente de la Comunidad de Madrid informa a su hermano de que ha empezado un proyecto con uno de los hombres fuertes de Telefónica, el consejero Javier de Paz. En varias ocasiones se refiere al empresario, sobre el que destaca su estrecha relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: “Yo tengo un nuevo negocio con Javier Paz, bueno, Javier Paz tiene una sociedad buena (...) ¿vale?, y está mucho con Zapatero”.

De Paz fue secretario general de las Juventudes Socialistas entre 1984 y 1993. También fue presidente de Mercasa entre 2004 y 2007. Según el registro Mercantil, es consejero de Telefónica y también del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de España. En esta entidad figura como vicepresidente el empresario Arturo Fernández, cuyas concesiones por parte de la Asamblea de Madrid también se encuentran bajo el foco de la UCO en el caso Púnica.

Además, De Paz figura como administrador único de una empresa llamada Jasima 21 creada en 2012 y dedicada a la promoción inmobiliaria así como en otra sociedad llamada Ediciones de Consumo y Calidad de Vida en la que es consejero. Se deduce que la relación entre González y este empresario y activo socialista en su juventud es bastante fluida ya que el expresidente madrileño le ofrece a su hermano Pablo esa influencia para sacar adelante sus planes en Mercasa: “Yo no tengo ningún problema en sentarme con Javier[...] está donde está porque los ha puesto a todos Zapatero, macho, él vive de puta madre".

Pablo González, quien hasta su arresto era responsable de Estrategia y Operaciones de Mercasa, le sigue explicando a su hermano sus intenciones para la empresa pública de mercados, incluyendo su privatización: “Hay eso que te he contado del plan estratégico y luego la privatización, porque no tiene razón de ser Mercasa pública, te estoy hablando de un horizonte ya de veinte años”. Sin embargo, ambos fueron detenidos mucho antes.