Colau aún no tiene quien compita contra Junqueras y Arrimadas por la Generalitat

Catalunya en Comú, la formación de Ada Colau y Xavi Domènech, da por hecho que habrá elecciones autonómicas en Cataluña en el próximo otoño. Sin embargo, los comunes todavía no encuentran a un candidato de garantías para competir contra Oriol Junqueras e Inés Arrimadas por hacerse con el poder de la Generalitat.

El análisis de Colau, Domènech y sus correligionarios sobre la hirviente actualidad en Cataluña es que finalmente no se podrá celebrar el referéndum -o se celebrará sin garantías jurídicas- y Carles Puigdemont tendrá que convocar comicios en Cataluña en octubre o noviembre. Así lo explican fuentes de En Comú consultadas por EL ESPAÑOL.

Los comunes trabajan con ese escenario como el más probable. Y ven con cierta preocupación que ellos todavía no han dado pasos para elegir a un candidato. Justo al contrario que sus rivales más fuertes. Arrimadas ya es la aspirante oficial de Ciudadanos a la Generalitat tras imponerse con autoridad en las primarias.

JxSí no repetirá

Junqueras se perfila como el candidato más probable de ERC para las autonómicas. Porque en las filas de los comunes se da por hecho que la fórmula de Junts pel Sí no se repetirá en las próximas elecciones. A su juicio, el PEdCAT necesita no repetir esa coalición para lograr un tiempo en que rehacerse y rearmarse; y a ERC no le interesa volver a presentarse con la antigua Convergencia por la corrupción que arrastra.

Fuentes de Catalunya en Comú exponen este análisis a EL ESPAÑOL y no ocultan que a ellos les vendría mejor tener más tiempo para preparar las elecciones autonómicas. Durante muchos meses, en Cataluña se ha dado por hecho que Colau sería la candidata de este nuevo partido para llegar al Palacio de la Generalitat. Sin embargo, dichas fuentes exponen que la alcaldesa de Barcelona prefiere, por ahora, quedarse en el Ayuntamiento, donde su gestión es "muy positiva", en su opinión.

¿Y qué pasa con Podemos?

La otra opción que suena con más fuerza es la del propio Domènech como candidato a la Generalitat. Desde su entorno no niegan esta posibilidad. Sin embargo, también destacan que quizás no es el mejor perfil como líder de una formación. Eso sí, está adquiriendo experiencia gracias a su paso por el Congreso de los Diputados. La tercera opción es que los comunes apuesten por un candidato independiente. Pero, en todo caso, todavía no han avanzado en esta búsqueda, según confiesan en privado.

Más allá de quién sea el candidato, en Catalunya en Comú otro asunto genera preocupación de cara a unas hipotéticas elecciones autonómicas si fracasa el referéndum. Se trata de la pelea soterrada que mantienen los comunes con Albano Dante-Fachín, líder de Podemos en Cataluña. Por ahora, Podem no se ha sumado a la formación de Colau. Y si se convocan elecciones, habrá que trabajar para arreglar una situación que todos reconocen como demasiado enquistada.