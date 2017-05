Duelo en el O.K. Corral de Sevilla

Viernes 19 de mayo, duelo en Sevilla capital. Pedro Sánchez y Susana Díaz disputan la recta final de la campaña de primarias para liderar el PSOE en la capital andaluza. Será al anochecer, cuando las ya intensas temperaturas estén por debajo de los 30 grados. Pero habrá dos puntos calientes separados por muy poca distancia y con un testigo de excepción: el río Guadalquivir.

El espacio elegido por el exlíder socialista es el Muelle de la Sal, junto al puente de Triana, en el barrio de Susana Díaz y en la agrupación donde ella milita. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz estará en el Muelle de las Delicias, una amplia explanada donde ya ha mitineado en otras ocasiones.

La distancia entre ambos puntos es de 2,1 kilómetros en coche, según determina la aplicación Google Maps. Andando es un agradable paseo de unos 20 minutos junto al río. Estos muelles son escenarios habituales de mítines y protestas por su gran aforo; están al aire libre y son diáfanos y con amplitud suficiente para reunir a una multitud de asistentes. Ambos candidatos buscan escenificar una demostración de fuerza a 48 horas del decisivo 21-M.

Juntos, un año antes

A priori, Susana Díaz parte con ventaja en este pulso. Juega en casa: en su comunidad y en su ciudad, el mayor granero de votos que respaldan su candidatura, tal y como demuestran los más de 26.000 avales que ha conseguido en la región. Además, será el primer acto que celebre en Sevilla capital, pues hasta ahora sólo había acudido a encuentros con militantes en algunos pueblos sevillanos pero sin convocar un gran mitin... que ha dejado para el sprint final.

La cita en el Muelle de las Delicias será a las 19.00 horas. La movilización será máxima y el apoyo apabullante. Atrás quedarán algunas fotos, a veces desangeladas, de sus mítines de Despeñaperros hacia arriba. En esta ocasión, la imagen se acercará más acto de Ifema, en Madrid, donde reunió a más 6.000 personas para anunciar su candidatura.

Hace poco más de un año, Susana Díaz hablaba en este mismo espacio, el Muelle de las Delicias, solo que de la mano de Pedro Sánchez para demostrarle su respaldo de cara a las elecciones generales del 26 de junio. Fue en el cierre de campaña, y la presidenta andaluza decía aquel día: “Queremos la España que Felipe González soñó, la que José Luis Rodríguez Zapatero mejoró y la que Pedro Sánchez va a llevar adelante”.

No han pasado ni doce meses de aquellas palabras, cuando los hoy rivales posaban juntos, caminaban hacia un mismo destino y reunían a 3.000 personas. La política relativiza el tiempo. Ahora son enemigos íntimos, sin disimulos. Y de su particular duelo de O.K. Corral sólo uno puede salir vivo.

La alcaldesa de París

Pedro Sánchez es consciente de que pisa tierra hostil. Andalucía le ha reportado cerca de 9.000 avales a su candidatura, pero sabe que es una plaza imprescindible para alzarse -de nuevo- con el control del PSOE, por ser la mayor federación socialista del país. De hecho, fue en Sevilla, en el municipio de Dos Hermanas, donde anunció que volvía a la carrera para recuperar la Secretaría General. Este viernes, se subirá al escenario una media hora antes que su rival.

De hecho, el equipo del exlíder socialista espera concitar en el Muelle de la Sal a más público del que ya asistió a aquella cita en Dos Hermanas, donde se pudieron contabilizar más de 2.500 personas. Es todo un reto. Por ello, ha anunciado la intervención de un peso pesado del socialismo europeo, la alcaldesa de París Anne Hidalgo, quien ya le mostró su apoyo el pasado 12 de abril a través de un vídeo que pudieron ver los asistentes a un mitin en Cádiz.

“Como mujer de izquierdas y socialdemócrata te sigo y te apoyo. Creo que hoy la socialdemocracia europea necesita a líderes como tú”, señaló. Unos días después, en una entrevista con la Agencia EFE, definió a Sánchez como una “buena persona” y “un verdadero líder, con la fuerza y la libertad que debe tener”.

El tercer candidato en liza, Patxi López, se adelanta un día y visita este jueves Sevilla. Lo hará de forma notablemente más modesta. Tras atender a los medios de comunicación en un hotel de la capital mantendrá un encuentro con militantes en la sede del PSOE de Sevilla.