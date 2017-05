Un senador rompe una foto de Susana Díaz en el estrado y exclama: "¡Qué asco de señora!"

El senador de Compromís Carles Mulet protagonizó el martes por la tarde una polémica escena en el Senado. Durante su intervención rompió una foto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Acto seguido, tras ser amonestado por el presidente de la Cámara y al ser recriminado por varios senadores siguió con su discurso y exclamó: "¡Qué asco de señora!".

La intervención de Mulet versaba sobre una serie de enmiendas de su partido en materia de infraestructuras a raíz de las desavenencias sobre el Corredor Mediterráneo entre los socialistas y Compromís, pero centró su tiempo en el estrado para arremeter contra Díaz, que recientemente tildó aesta formación de "izquierda inútil". "Inútiles somos, obviamente, para los intereses de la casta andaluza. Inútiles somos para colocar el Gobierno más corrupto con nuestra abstención", manifestó el senador.

Tras hacer trizas la imagen de Díaz se oyeron reproches de varios senadores, y no sólo de los socialistas, pese a lo cual Mulet no sólo no rectificó sino que insistió en sus críticas a la dirigente andaluza. El miércoles por la mañana, lejos de arrepentirse, el senador llamó a Díaz "gusana" en Twitter.

@Normopata gusana lo va a arreglar — Carles Mulet (@carlesmulet) 10 de mayo de 2017

No es la primera vez representantes políticos usan el Parlamento para romper fotografías y, de este modo, dar más resonancia a sus intervenciones. El pasado mes de diciembre siete diputados de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) rompieron una fotografía del rey Felipe VI en la sala de prensa del Parlamento de Cataluña. Con ese gesto mostraron su desaprobación a la detención de un grupo de jóvenes independentistas que fueron acusados de la quema de fotografías del rey y de ejemplares de la Constitución en la Diada.

Un diputado de Amaiur protagonizó en 2015 un episodio muy criticado. Sabino Cuadra rompió en mitad de un pleno del Congreso un ejemplar de la Constitución. Cuadra subió al estrado con una camiseta independentista catalana y remató su intervención -sobre la propuesta del PP de una reforma exprés del Tribunal Constitucional- arrancando las hojas de la Carta Magna. "La solución es que esto y esto desaparezca", exclamó, aludiendo a artículos como el referido a la unidad de España.