El Gobierno anónimo de Rajoy: más del 60% no conoce a ocho de los trece ministros

Los nombres de Rafael Catalá Polo, Alfonso Dastis, Isabel García Tejerina, Íñigo Méndez de Vigo, Dolors Montserrat, Álvaro Nadal, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido les suenan a chino a la mitad de los españoles. Ocho de los trece ministros del Gobierno de Mariano Rajoy son unos auténticos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Así consta en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público este martes.

En esta encuesta, contestada por 2.500 personas entre los pasados 1 y 8 de abril, se evidencia que los ciudadanos apenas conocen a los ministros elegidos por Rajoy. Al menos seis de cada diez españoles no conocen a tres quintas partes del Ejecutivo del PP. En el barómetro se incluye una pregunta a los encuestados para que digan si conocen a los ministros y, en caso afirmativo, que valoren su trabajo al frente de sus departamentos.

Los más desconocidos

Los dos ministros más desconocidos son, de largo, el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, al que dicen no conocer el 73,4% de los ciudadanos, y el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, no conocido para el 73,6%. En este ranking la siguiente es la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, desconocida para el 66,9% de los ciudadanos. Al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no lo conoce el 63,9% de la población.

Un porcentaje muy similar de desconocimiento corresponde a la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, con un 63,8% de españoles que afirman no concerla en esta encuesta del CIS. Con guarismos parecidos se sitúan el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, desconocido para el 62,4% de los ciudadanos; el titular de Justicia, Rafael Catalá, no conocido para el 61,3% de los españoles; y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que dice no conocer el 61% de los encuestados.

Los conocidos

Por el contrario, el 82,3% de los ciudadanos sí conoce a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el 78,7% de españoles también sabe quién es la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y el 76,6% conoce al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Algo menos conocido que los anteriores es el ministro de Economía, Luis de Guindos, con el 68,5% de personas que le reconocen. Por último, solo el 44,9% de ciudadanos conoce a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que obtiene un porcentaje casi similar de desconocimiento, ya que hasta el 43,5% no sabe quién es.

La mejor valorada es Sáenz de Santamaría, con un 3,79, y el peor clasificado es Montoro, con un 2,44

Más allá de lo conocidos o no que sean, el barómetro del CIS recoge las notas que los encuestados ponen a los ministros. Los trece suspenden. Ninguno llega al 4 como nota media. La mejor valorada es Sáenz de Santamaría, con un 3,79, y el peor clasificado es Montoro, con un 2,44.

Precedentes

El grado de desconocimiento de los ministros siempre ha sido alto en España. Eso sí, en este último caso las cifras son especialmente llamativas si se comparan con los precedentes. En el barómetro del CIS del pasado enero también se preguntaba a los españoles por si conocían a los ministros del Gobierno de Rajoy. Las cifras eran aún peores que las de esta última encuesta, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos tomaron posesión de sus cargos a principios de noviembre y, por ello, los ciudadanos habían tenido poco tiempo para conocer a los titulares de los Ministerios.

Si la vista se echa más atrás, queda claro que las cifras de esta última encuesta son novedosas. Así, por ejemplo, en el barómetro del CIS de octubre de 2015 también se preguntaba a los españoles por este asunto. Y de los trece ministros de aquel Gobierno de Rajoy -el mismo que después estuvo un año en funciones-, solo cinco eran desconocidos para la mitad de los españoles mientras otros ocho sí eran conocidos por la mayoría de ciudadanos.

Con el nuevo Gobierno de Rajoy, que se puso en marcha el pasado noviembre, se han invertido esas cifras hasta el punto de que, como se ha dicho, los ciudadanos no conocen a ocho de los trece ministros. Un Gabinete, en suma, repleto de desconocidos para la mayoría de los españoles.

El 53,1% de los españoles considera que la labor del Gabinete del PP es "mala" o "muy mala"

Además, en el barómetro del CIS se pregunta a los encuestados para que valoren la gestión del Gobierno. Las notas que ponen los ciudadanos no son muy halagüeñas para el Ejecutivo de Rajoy. El 53,1% de los españoles considera que la labor del Gabinete del PP es "mala" o "muy mala". El 30,3% ve "regular" su gestión. Y solo el 12,1% cree que la gestión es "buena" o "muy buena".