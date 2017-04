Marhuenda: "Contraté a Ignacio González porque escribía bien"

En una entrevista en el programa laSexta Noche, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, reconoce que pagó a Ignacio González, pero "tampoco una gran cifra, no voy a decirla porque me parece cutre. Le contraté porque escribe bien y después él me dijo que le venía bien cobrar".

Desveló que, al dejar la presidencia de la CAM, González pasó dificultades económicas porque intentó montar un despacho de abogados "pero nadie le quería contratar".

Marhuenda se ha referido también a su insulto a Marisa González, jefa de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que llamó "zorra", en una conversación telefónica recogida en grabaciones policiales: "Hay que poner las palabras en contexto, el lenguaje en una redacción de periódico no es aristocrático".

Cifuentes, "amiga desde hace mucho"

El periodista se define como "amigo desde hace mucho tiempo" de Cristina Cifuentes. "Voy a muchas tertulias, no encontrarán ninguna crítica mía a Cifuentes, salvo en el tema de las primarias. Le tengo un cariño enorme en lo profesional y en lo personal. Además todo el mundo sabe que es la persona menos influenciable del mundo".

Sobre su declaración ante el juez, Marhuenda asegura que acudió "con gran tranquilidad" porque no tenía nada que esconder, dado que "nunca hubo" coacción a Cifuentes para que no destapase el caso de corrupción en el Canal de Isabel II.

Marhuenda asegura haber presentado ante el juez un dossier con todo lo publicado en La Razón sobre la presidenta de la CAM: "Le invité a que encontrase algo contra ella (Cifuentes)".

También se refirió al silencio de la Presidencia del Gobierno sobre la Operación Leza. Rajoy, afirma, no tiene ninguna simpatía por Ignacio González, "no le dejó ser presidente de Caja Madrid".