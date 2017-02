Rufián mantiene el pulso independentista con Rajoy: "Nos vemos en las urnas"

No habían pasado diez minutos de las nueve de la mañana cuando Gabriel Rufián Mariano Rajoy se han enzarzado en un rifirrafe por el pulso independentista, que ayer recibió el último golpe del Tribunal Constitucional. El portavoz de ERC en el Congreso ha desafiado al presidente del Gobierno incidiendo en que el referéndum que ayer intentó frenar el Alto Tribunal se va a celebrar. "Nos vemos en las urnas", le dijo desde su escaño en la sesión de control del Parlamento. "Escuchándole me viene a la memoria aquella frase que dice: 'No hay absurdo imposible'", le respondió el líder del Ejecutivo.

Rufián comenzó su intervención preguntándole por la judicialización del proceso catalán. El diputado independentista acusó a Rajoyde aplicar "su" imperio de la ley. En este apartado incluyó "una ley que permite que todos paguemos ratos de relax a gente muy campechana y no pasa nada; una ley que permite que se reciba pelotazos a gente y no pasa nada; una ley que permite que un Gobierno con 4.500 plazas, 1.200 voluntarios y 45 municipios dispuestos a acoger a cientos de refugiados no lo puedan hacer porque ustedes no quieren. Por miseria moral".

Rajoy replicó al parlamentario que "el imperio de la ley es igual para todos" porque en España "hay libertad de pensamiento, no se persigue a nadie por sus ideas. Pero si alguien actúa fuera de la ley, actúa la justicia. No hay impunidad". El presidente del Gobierno fue más allá y apuntó a que los dirigentes políticos, "con mucha más razón", deben cumplir las leyes. Antes de terminar su intervención, Rufián contestó que "no hay ley por encima de la decencia" y avisó al Ejecutivo que intenta frenar el desafío independentista: "La democracia es imparable. Nos vemos en las urnas".