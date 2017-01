La Audiencia de Ceuta ordena reabrir la investigación de El Tarajal

La Audiencia de Ceuta ha revocado el archivo del procedimiento abierto por la muerte de cinco inmigrantes frente a la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban alcanzar territorio español junto a un grupo de unos 250 subsaharianos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta acordó en octubre de 2015 el cierre del proceso sin hallar responsabilidad alguna en los guardias civiles que intervinieron ante ese intento masivo de alcanzar la costa ceutí.

Sin embargo, la Audiencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Observatori de Drets Humans, según ha sabido EL ESPAÑOL.

"Existen diligencias acordadas y no practicadas por el Juzgado", dice la Audiencia, en particular las comisiones rotatorias enviadas a Marruecos y que este país no ha contestado.

Para los magistrados, "ante un supuesto de un calado humano,marcial y jurídico tan grande no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias".

La Sala ordena al Juzgado "continuar la causa como diligencias previas del procedimiento abreviado".