Nico Abad, el gran derrotado del 10º Roland Garros de Nadal: "Es el Javier Cárdenas del deporte"

Todo París, todo Francia y el mundo entero se rindieron a los pies de Rafael Nadal. Su actuación acapara elogios de personalidades del deporte, la política, el mundo del showtime y casi de cualquier persona, aficionada al deporte o no-. Con la cara menos alegre y igualmente valorado salió de Roland Garros Stanislas Wawrinka, aunque el suizo no había conseguido su cuarto título de Grand Slam el reconocimiento es amplio. Cosa que no podrá decir Nico abad, porque el periodista de Mediaset ha sido el gran perdedor de los Internacionales de Francia por su labor durante la final del torneo.

No es el periodista santo de la devoción del mundo tuitero y de las redes sociales en general y durante toda la final se cebaron con él y con su trabajo en la retransmisión de la final del torneo parisino, que compartió con el extenista Pato Clavet.

Wawrinka va jodido pero por lo menos no está oyendo a Nico Abad. — Moe de Triana (@moedetriana) 11 de junio de 2017

Cuando tienes que volver a aguantar a Nico Abad retransmitiendo tenis #VamosRafapic.twitter.com/1WM73gdSwC — Ricardo García (@ricardo_atleti) 11 de junio de 2017

Telecinco. Sale Nadal junto a los recogepelotas. Nico Abad dice: "Esos chavales juegan al tenis, y ninguno de ellos llegará a nada" — victor martín molina (@Victormmartin) 11 de junio de 2017

Qué bueno es Rafa Nadal. Está intentando ganar rápido para que no tengamos que escuchar a Nico Abad. Gran tenista y gran persona. #VamosRafa — Zascandril (@MrZascandril) 11 de junio de 2017

Críticas a su forma de contar el partido, a sus comentarios y, por su puesto, a su labor también al frente de las retransmisiones de MotoGP o de partidos de fútbol cuando así lo considera el grupo Mediaset.

Nico Abad es un fuera de serie. Lo mismo te jode una carrera de motos, que una final de un mundial o la de Roland Garros. #VamosRafa — Dios (@Sr_Dios) 11 de junio de 2017

Nico Abad es capaz de comentar un partido de petanca y que los viejos de 80 años se hagan una cuenta en Twitter solo para insultarlo. — Actor porno retirado (@OjeteAlmendra_) 11 de junio de 2017

Wawrinka haciendo lo que queremos hacerle a Nico Abad pic.twitter.com/qxFlDwptaX — Elegant Intruder (@PerfWolf) 11 de junio de 2017

Una catarata de protestas que derivó en el otro gran ganador del torneo: Eurosport. La cadena propiedad de Discovery Comunications, donde comentaban el periodista Fernando Ruiz y el extenista y doble finalista de Roland Garros en 1998 y 2001 Álex Corretja, recibió un buen puñado de teleespectadores rebotados de Telecinco.

Poner el partido Nadal - Wawrinka en Tele5, escuchar que está de comentarista Nico Abad. Irme a Eurosport #VamosRafapic.twitter.com/vtsafcGWHk — Sra. Smith (@VaneH69) 11 de junio de 2017

En Eurosport no narra Nico Abad, por si interesa — Juan Tallón (@xoantallon) 11 de junio de 2017

Y como colofón final, sus palabras criticando a Stan Wawrinka le valieron una comparación con el presentador de TVE Javier Cárdenas, en el ojo del huracán estos últimos días por sus polémicas declaraciones sobre la relación entre el autismo y la vacunación infaltil.