McLaren - Honda y la Fábrica de Chocolate de Alonso

La escudería McLaren – Honda no para de dar sorpresas. Si hace pocos días se hablaba de que su próximo monoplaza podría ser naranja, esta vez la sorpresa ha venido de la mano de los tickets que sortea para acudir a la presentación de su coche de cara a 2017. Son ¡dorados! Sí, como el envoltorio de las tabletas de chocolate de Willy Wonka en la Fábrica de Chocolate, la película de Tim Burton. O, al menos, esa es la comparación que han hecho los usuarios en las redes sociales.

RT this post for your chance to win a super-rare #McLarenGoldenTicket to attend our 2017 car launch at #MTC. Mondays never looked so good. 💪 pic.twitter.com/XLGrt1BZ3T