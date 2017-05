La revelación de Fernando Alonso: "Pertenezco a la Indy, es aquí donde necesitaba estar"

A diez días de la carrera de las 500 Millas de Indianápolis, en la que debutará en la IndyCar, Fernando Alonso ha sorprendido con unas declaraciones en 'The Players Tribune', en las que asegura que "necesitaba estar en la Indy 500, uno de los mayores eventos del deporte".

"Yo pertenezco allí (por la Indy) porque soy un piloto de carreras. Siempre lo he sido y siempre lo seré", comentó Alonso en un largo texto en el que explica sus sensaciones previas a la carrera. "Me encanta correr. Por eso el 28 de mayo, en el fin de semana más grande en los deportes de motor, no estaré con mi equipo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. Estaré en Indianápolis compitiendo en el Brickyard porque necesito estarlo", escribe el piloto asturiano.

"Llevo pensando en la Indy cuatro o cinco años. Había visto algunas carreras, pero no sabía demasiado sobre el campeonato. Conocía algunos de los nombres y los equipos, pero básicamente todo es información nueva para mí, así que he vuelto a hacer lo que me gusta: aprender", explicó Alonso, que añade que "desde el equipo McLaren-Honda-Andretti hasta las personas que he conocido estos días en EEUU, ha sido muy útil".

"Las únicas personas que no son tan útiles son los otros pilotos de Fórmula 1, porque están celosos", bromeó Fernando, que explicó que en el paddock, "todos me apoyan y me desean buena suerte".

"Los coches de la Indy son un poco más simples que los coches de F1, por lo que es más puro. Hay menos agarre mecánico aquí, por lo que el acelerador tiene un poco más de fuerza. Me llevó un poco de tiempo estar cómodo, pero el equipo hizo un gran trabajo preparándome", explicó Alonso sobre sus primeros pasos con su nuevo monoplaza.

Además, el piloto español dejó claro un mensaje: "No vengo para pasar una semana libre o simplemente divertirme. Soy un piloto de carreras, vengo para correr".

Sus inicios

En un texto muy personal, Fernando Alonso recordó sus primeros años, en los que gracias a la renuncia de su hermana a pilotar un kart porque "no tenía interés en pasar sus fines de semana corriendo por los circuitos de karting del norte de España" él tuvo la oportunidad que poder empezar tan joven. "Mi padre me puso allí con tres años de edad. El kart era un poco grande al principio. No llegaba a los pedales, pero ajustamos el asiento, moví los pedales y lo hice funcionar", explicó Alonso.

"Como piloto, aprendes el arte de correr en el kart. Es correr en su forma más pura. Es una conducción estricta en circuitos pequeños con un montón de adelantamientos y batallas", relató Fernando Alonso, que añade que "he vuelto a hacer lo que me gusta, aprender, en una pista nueva, con un coche nuevo y en un mundo nuevo".

Alonso recordó también el paso de los karts a las carreras. "En los años 90 en España, la Fórmula 1 y las carreras de coches en general no eran muy populares. Nuestro país amaba el fútbol y las carreras de motos. Yo no sabía nada de los grandes campeonatos europeos de monoplazas. Ni siquiera sabía quién era Michael Schumacher", aseguró el actual piloto de McLaren.

Tras correr en circuitos tan míticos como Spa y Mónaco en la Fórmula 3, Alonso comenta que "mis ojos se abrieron a la historia de los deportes de motor. Entre los fines de semana de carrera buscaba a los pilotos por el paddock. Pilotos como Schumacher, Ayrton Senna y Alain Prost. Y cuanto más aprendía de ellos, más me motivaba. Quería llegar a ese nivel".

El recuerdo del GP de San Marino 2005

En un texto muy personal, Alonso también recordó su lucha con Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino de 2005, uno de los grandes días en la carrera del piloto español.

"Michael Schumacher me presionaba con fuerza. Pero confiaba en mis recuerdos, en lo que había aprendido. Conocía la pista. Conocí el coche. Me adapté. Traté de mantenerlo detrás de mí a toda costa. Fue una batalla tanto mental como física. Conseguí la victoria y todavía hoy es mi carrera favorita".