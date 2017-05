Fernando Alonso, el más rápido en el primer test en Indianápolis

Fernando Alonso, el más rápido sobre la pista. Sí, leen bien; el doble campeón del mundo de Fórmula 1 volvió de nuevo a marcar el mejor tiempo en una tanda cronometrada. Fue en Indianápolis, donde prepara su asalto a la mítica Indy 500, una carrera histórica cuya edición número 101 se disputa el próximo domingo 26 de mayo.

El piloto asturiano, a los mandos de su McLaren Honda Andretti, fue el más veloz en el Rookie Orientation Program (Programa de Orientación para Novatos), un primer test que se ha disputado en el Circuito de Indianápolis para que los novatos en esta prueba se prueben sobre el asfalto.

