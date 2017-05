Las emotivas lágrimas del niño que quiere ser Raikkonen

Kimi Raikkonen tuvo que abandonar el GP de España de Fórmula 1 después de sufrir un golpe en la salida. El piloto de Ferrari no pudo continuar porque la rueda izquierda delantera de su monoplaza fue dañada. Fernando Alonso, por su parte, salía séptimo, pero se fue a la undécima posición.

En la grada, uno de los pequeños fans de Ferrari, rompió a llorar al verlo salir de la pista. Tras el abandono, estuvo sollozando y soltando lágrimas mientras las cámaras mostraban la emotiva imagen. De momento, la más impactante de este GP de España que se celebra en este circuito de Montmeló.

Así lo hizo saber la organización, que tuiteó: "Agonía para Kimi (y uno de sus fans llora). Rai está fuera después de sufrir daños en la parte izquierda delantera de su coche".

