Fernando Alonso suma y sigue: dura dos curvas en los primeros libres de España

Fernando Alonso continúa su particular vía crucis esta temporada. Su McLaren-Honda ha vuelto a darle un tremendo disgusto este viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España: ¡sólo ha aguantado en pista dos curvas! El motor del coche ha vencido a los 15 minutos de iniciarse el entrenamiento, obligando a Alonso a salir fuera de pista con su monoplaza completamente bloqueado. "Se ha roto el motor", confirmó el piloto a sus ingenieros por radio.

Es el tercero del año para la escudería británica, que sigue dejando una imagen horrible en este inicio de temporada en la Fórmula Uno. El coche de Alonso empezó a perder líquido ya detenido, vaciando aceite a borbotones cuando la grúa lo remolcó. Un nuevo fiasco en un curso en el que Alonso todavía no ha podido concluir ni una sola carrera: ha abandonado en las cuatro disputadas hasta la fecha. Y todavía se desconoce si tendrá un nuevo propulsor para poder disputar el entrenamiento de esta tarde.

"Es una pregunta para Honda, no para mí. El motor se ha roto después de una curva. Desafortunadamente, nos hemos perdido la primera sesión. Lo siento por los aficionados. Espero que la segunda sesión vaya mejor. Creo que lo que ha pasado es más duro para McLaren. Han traído aquí mejoras para tratar de encontrar esos milisegundos de más y ni siquiera hemos podido correr. Estoy deprimido. Espero que encontremos la solución", ha declarado Fernando cuestionado por lo ocurrido. La desazón de Alonso con su escudería llega hasta tal punto que, según informa MARCA, el piloto ha abandonado el Circuito de Cataluña junto a su fisioterapeuta para ir a jugar a pádel.

Había esperanzas de que la situación mejorase en Montmeló (incluso tanto como para estar entre los 10 primeros), pero nada de eso: las cosas siguen igual o peor. Y Alonso ya ha dejado clara su postura al respecto: "Si hay una oportunidad de ganar un titulo en F1 o de aceptar otro reto fuera, estoy abierto a cualquier cosa [...] Ahora que no tengo más obligaciones con McLaren y no estoy ganando, si de aquí a septiembre veo una posibilidad de ganar me quedaré con el equipo y si no, seré más que feliz hablando con cualquiera".

No hay que olvidar que este es el último año de contrato del bicampeón del mundo con su actual equipo. Y tampoco que, dado lo mal que le están yendo las cosas en el Gran Circo en lo que va de campaña, ha renunciado al Gran Premio de Mónaco para correr las 500 Millas de Indianápolis. Quizá en esa mítica prueba se reencuentre con la competitividad y la victoria que tanto le han movido siempre y que, ahora mismo, McLaren no puede ofrecerle. Por lo menos, no en su vertiente F1.

Aun así, el español no fue el único piloto con problemas en la sesión de entrenamientos con la que se abrió este Gran Premio de España. Sebastian Vettel, líder del Mundial, también fue víctima de los problemas mecánicos, así que tuvo que retirarse a boxes poco después de que se produjese el abandono de Alonso. Su compañero Stoffel Vandoorne sí pudo terminar, concluyendo decimotercero, tres plazas por detrás de Carlos Sainz.