¿Bicicleta de carretera o montaña? El debate llega al paddock tras el atropello a Hayden

En el circuito Bugatti de Le Mans, donde este fin de semana se disputa la quinta cita del campeonato del mundo de MotoGP, amaneció un día lluvioso y gris. Una jornada en la que el ánimo de los pilotos se mimetizó a la perfección con la climatología propia del Valle del Loira. Un día en el que en el pensamiento de todos ellos está presente la figura Nicky Hayden, después de que el piloto estadounidense se debata entre la vida y la muerte en el Hospital Maurizio Bufalini de Cesena tras ser atropellado por un coche cuando entrenaba en bicicleta entre las localidades de Riccione y Tavoleto. Todos ellos aman el ciclismo y lo practican con asiduidad para mantenerse en forma entre carrera y carrera. Un deporte que se está cobrando demasiadas víctimas en la carretera.

Antes de la conferencia de prensa del Gran Premio de Francia, los seis pilotos invitados mostraron una pancarta en la que se podía leer Thinking on you, Nicky(‘Pensamos en ti, Nicky’). Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa posaron junto con los pilotos franceses Loris Baz y Johann Zarco para mostrar su solidaridad y apoyo con el que hasta fechas recientes ha sido su compañero en la parrilla de salida de MotoGP.

“Sinceramente, cuando supe de su accidente pasé unas horas muy malas. Son unas noticias muy malas las que recibimos ayer (por el miércoles). Hable con el doctor que le atendió, que es amigo mío, y desde el principio me dijo que la situación de Nicky era muy complicada. Es un gran piloto, un campeón del mundo y, sobre todo, un gran tipo”, señaló Valentino Rossi, que en 2006 perdió el título de campeón jugándoselo con el piloto estadounidense.

Il Dottore, al que nunca le ha gustado montar en bici, cree que rodar en bicicleta de carretera se está convirtiendo en algo muy peligroso. “Al primer momento pensé en decir ‘mierda’, en MotoGP vas a 350 km/h y después te sucede en la bici en una carretera. Quizás es más peligroso rodar por la carretera con la bici, porque estás asumiendo un riesgo como ciclista. Hay momentos en los que primero vas fuerte y luego vas tranquilo, pero se va muy fuerte con la bici y no es extraño que últimamente hayan sucedido tantos percances en bici. ¿Qué se puede hacer? Pues estar todos muy pendientes. Quizás hacer mountain bike o rodar en pista. No lo sé”, reflexionó el piloto italiano después de publicar una bonita carta dirigida a Hayden.

Maverick Viñales, que monta en bici todos los días de la semana y que tiene intención de participar en la mítica Quebrantahuesos el próximo 17 de junio, cree que quizás es el momento de pasarse a la bicicleta de montaña. “He hecho ciclismo desde los 15 años y el riesgo ha estado cada día. Es verdad que viendo tantos infortunios, quizás es el momento de cambiar y pasarse a la bicicleta de montaña aunque al final también puede ser peligroso porque te puedes caer y hacerte daño. El peligro está siempre, pero es verdad que hay que entrenar intentando asumir el menor riesgo. En Andorra la gente respeta mucho a los ciclistas y hay muchos puertos de montaña con poco tráfico. Quizás pueda seguir haciendo ciclismo y ya veremos si también tengo que cortar con la bici de carretera”, aseguró.

A Marc Márquez es a otro de los que le encanta el ciclismo, pero asegura que lo practica poco para evitar el peligro. “Esto te puede pasar con cualquier cosa. ¿Dejar de montar en bici? También dejarías de hacer muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la bici de carretera pero no hago tanta y hago más de montaña. Voy inseguro durante los 60, 70 u 80 kilómetros que hago, porque sé que es un momento. Con esta mentalidad no harías muchas cosas en la vida y no saldrías de casa. Cuando pasa tiene que pasar. Hay que aprovechar para concienciar con esta campaña que se está haciendo ahora de ciclistas, que los respeten sobre todo en la carretera”, afirmó el piloto del equipo Repsol Honda.

Su compañero de equipo confesó que, tras ganar en Jerez hace dos semanas, la primera felicitación que recibió fue la de Nicky Hayden. “Hay una ola de accidentes de este tipo que no se entienden y por nuestro lado nos ha tocado a Nicky. Hay que tomar conciencia de que basta muy poco para que todo cambie drásticamente. Yo soy conductor y ciclista; y ambos tienen que ser conscientes. Es importante que se aporten ideas por parte de las Administraciones, ver si se pueden hacer más carriles bici, ensanchar las carreteras en zonas con mucho ciclista… no sé. Hay que intentar concienciarnos con esa situación”, argumentó Dani Pedrosa.

“Hace un par de años que he empezado con la bici de carretera. Antes hacía mountain bike y ahora voy con la de carretera sobre todo cuando estoy en Andorra, donde hay carreteras sin mucho tráfico. Siempre intento ir con un coche detrás, para los que vienen por detrás, para que tener una mayor visibilidad, pero dependes de los conductores, de si te respetan lo suficiente o de si se duermen o tienen algún problema. Hay que luchar para que cada vez los ciclistas estemos más seguros, que hagan carreteras para ellos o intentar reducir las calles de doble dirección”, cerró Jorge Lorenzo con el deseo común de todo el paddock: que Nicky Hayden salga de ésta.