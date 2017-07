Arbeloa: “No iría a comer con Piqué”

Hace diez días, el futbolista salmantino se despedía del deporte al que había dedicado toda su vida. Lo hacía fiel a su estilo: recordando su amor por el Real Madrid y su enemistad con el defensa catalán Gerard Piqué. Juntos, han protagonizado una de las mayores rivalidades que se conoce fuera de los terrenos de juego, comparable a la que mantienen sus compañeros Ronaldo y Messi sobre el césped.

Su presencia en el flanco derecho de la defensa de la Selección Española ha sido lo único que han compartido ambos futbolistas durante estos últimos años, en los que han cambiado el espíritu defensivo que los caracteriza con el balón por el juego al ataque que impulsaban desde las teclas del móvil. No han librado sus mayores batallas en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu, sino en Twitter.

No obstante, el enfrentamiento entre Piqué y Arbeloa ha traspasado todas las barreras. En la mayoría de las entrevistas que han concedido, el uno se ha acordado del otro. La de este miércoles no fue una excepción. El que fue lateral derecho del Real Madrid durante varias temporadas acudió al programa de Pedrerol y contestó, sin tapujos, a todas las preguntas, incluidas las referentes al catalán.

Al contrario que Piqué, que en 2016 aseguró que “no tendría ningún problema en irse a cenar con Arbeloa”, el salmantino declinó cualquier oferta. La razón es simple: ellos no son amigos. “No tengo ningún sentimiento hacia él”, sentenció.

Además, Arbeloa rechazó cualquier posibilidad de trabajar en el Barcelona, “que jamás me llamaría”. Antes, “me voy al paro”, ironizó. Con todo, dedicó buenas palabras a uno de sus futbolistas, Leo Messi: “Con Cristiano, el mejor. Está marcando época y es una buena noticia para el Barça. Yo nunca he tenido ningún problema con él. Aguanta bien, no se revuelve. Le dan, tienes que ser muy físico con él y aguanta”.

Arbeloa fue el gran apoyo de Mourinho en el Real Madrid

Pero Arbeloa también tuvo tiempo para defender a sus amigos. De su admirado Mourinho destacó su legado: “Nos dio mucho, nos devolvió al sitio a nivel deportivo. El grupo ha seguido y es el núcleo duro actual. Trajo a Modric y otros grandes jugadores. Hizo muchas mejoras deportivas y fue un balance positivo a pesar de no ganar todos los títulos que debimos ganar”. Y de otro portugués, Cristiano Ronaldo, declaró, seguro, que “va a decir que sigue en el Madrid”, ante los rumores que lo sitúan fuera del equipo por sus problemas con hacienda.

Por último, el deportista abordó su retiro: "Este último año ha sido el peor, vi lo que me esperaba y las opciones que podía tener en el futuro. Cuando entrenas con los mejores todos los días luego dices: 'Me voy a ir a China a jugar...' He sido honesto conmigo mismo, estoy muy tranquilo de haber dicho adiós"

En el futuro sabremos si solo se despide del fútbol o también de sus líos con Piqué.