Paco Jémez se calienta y hace una peineta a la afición del Cruz Azul

D. C.

Paco Jémez siempre vive rodeado de polémica. Si en España ya era un entrenador peculiar, en México no es que cambiara su forma de ser. El técnico canario, actualmente en el Cruz Azul, volvió a ser protagonista y no precisamente por sus éxitos.

Jémez, tras el partido que empató ante el Toluca del torneo Apertura, dedicó una peineta a los aficionados de su equipo que se quejaban con abucheos por la versión ofrecida en el encuentro. En una imagen captada por el diario Récord se pudo ver como el entrenador español levantó su dedo corazón dirigida a la parte de la grada que le criticaba.

El extécnico de Rayo Vallecano y Granada hizo el gesto obsceno una vez concluido el partido, cuando ya iba camino del vestuario, tras saludar a los árbitros. Jémez, muy criticado por parte de la hinchada del Cruz Azul debido a los malos resultados que ha cosechado desde su llegada, hizo la peineta de forma rápida, pero fue captada tanto en imagen como en vídeo (se puede observar al final del siguiente vídeo).

"Mi equipo ha hecho el partido más completo del campeonato", dijo en rueda de prensa Jémez, que en ningún momento se refirió a su gesto. "Es sencillo, no ganamos porque no fuimos capaces de anotar un gol. El resultado no es el que esperábamos, pero hay otras cosas que nos hacen ser optimistas y estar contentos", añadió.

El Cruz Azul empató este domingo ante el Toluca (0-0) y solo tiene seis puntos en cuatro jornadas, con tres empates y una victoria. Actualmente es octavo, a cuatro puntos del líder Monterrey.