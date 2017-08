9 teorías locas (o no tanto) sobre lo que ocurrirá en ‘Juego de Tronos’

Juego de Tronos encara su recta final con un giro brutal de guión y con más minutos de acción de lo habitual. El último capítulo de la séptima temporada será el más largo hasta la fecha -más de una hora- y, teniendo en cuenta lo que ha desvelado el trailer, promete emociones fuertes. Sin embargo, será difícil que esta entrega responda a muchas de las dudas de los espectadores -para eso habrá que esperar a la octava temporada- así que los fans se han puesto a teorizar, una vez más, sobre las infinitas posibilidades abiertas por la saga de George R.R. Martin.

Esta es una selección de las teorías más locas planteadas por los espectadores en Internet y las escuchadas entre los gamethroneros de la redacción de EL ESPAÑOL. [Sí, los SPOILERS en este artículo campan a sus anchas. Si aún no has visto el capítulo 7x06, o eres de los que disfruta más de la serie sin recibir ninguna pista previa, es recomendable que no sigas leyendo.]

El Rey de la Noche es capaz de ver el futuro y la caída de Viserion fue una emboscada

¿De dónde sacaron los Caminantes Blancos la cadenas para rescatar al dragón muerto? Es una pregunta que se han hecho muchos espectadores tras el shock de ver a uno de los hijos de Daenerys reconvertido en malo. Más allá de las críticas sobre la verosimilitud o no del momento (no debemos olvidar nunca que estamos en una saga fantástica) existe una teoría que apunta a que el Rey de la Noche tendría el mismo poder que Bran Stark. Es decir, es capaz de ver lo que ocurre y, sabedores de la llegada de los dragones, él y sus secuaces estaban preparados con lanzas de hielo para derribarlos y cadenas para rescatarlos.

Tres lanzas para tres dragones (y dos espadas a la derecha)

Ahora solo falta saber qué echará el dragón por la boca, quién lo dirigirá y qué conseguirán los Caminantes gracias a él. ¿Peligrará El Muro y el hechizo para que no lo traspasen?

Bran Stark y el Rey de la Noche son la misma persona

Teorías más complejas señalan al propio Bran Stark como Rey de la Noche, lo que reforzaría la idea de que ambos personajes comparten la cualidad de adelantarse a los acontecimientos, viajar en el tiempo y -como hemos visto en Bran- meterse en el cuerpo de otras personas. Un ejemplo que aportan los defensores de esta hipótesis es una escena, en forma de flashback, que aparece en la sexta temporada. En ella se ve cómo uno de los Hijos del Bosque clava un arma de vidriagón en el pecho de un hombre al que convierte en el primer Caminante Blanco. Bran siente ese dolor como propio durante su visión y se encuentra colocado en la misma posición que el hombre en cuestión.

Los espectadores también han observado en las últimas temporadas cambios en la fisionomía del Rey de la Noche acordes a la transformación física que ha ido experimentando Bran durante el rodaje. Además, en los libros, cuando la vieja Tata cuenta la historia del Rey de la Noche, explica que fue un Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Un Stark de nombre Brandon.

¿Significa algo esa nariz y esas orejas tan similares?

"Nunca más podrás andar, pero podrás volar", le dijo el Cuervo de Tres Ojos a Bran. ¿Se refería a volar en el tiempo? ¿A volar como un dragón? De cumplirse esta teoría lo que no estaría claro son las intenciones de Bran. ¿A quién estaría prestando ayuda: a los habitantes de los Siete Reinos o a Los Caminantes Blancos?

Daenerys, Madre de Dragones, sí puede tener hijos

El tema de la descendencia de Daenerys y Jon Snow se toca varias veces durante el sexto capítulo. Cuando Jorah Mormont le pide a Jon que se quede con la espada de su padre, señala: "Que os sirva bien y a vuestros hijos después". Preocupado por una posible muerte de Daenerys, Tyrion también plantea la cuestión en una conversación con su reina. Y en la escena del barco, cuando Jon y Dany hacen manitas, ella le recuerda que sus dragones serán los únicos hijos que pueda tener.

Teniendo en cuenta que la serie lleva varios capítulos insinuando que entre Jon y Daenerys surgirá un relación ¿es posible que el hechizo que hizo la bruja Mirri Maz Duur esté solo circunscrito a una pareja Dothraki y ella, sin saberlo, sí pueda tener hijos?

Garra (Longclaw), la espada de Jon Snow, es mágica

La espada de acero valyrio que Jon heredó de los Mormont le saca de más de un apuro durante la expedición más allá del muro. Un momento clave es cuando el bastardo se ayuda de ella para salir de lago de agua helada al que le han arrojado los Caminantes Blancos.

Justo antes de que Jon salga a la superficie vemos un primer plano de Garra. En concreto, del lobo que adorna la empuñadura. Sus ojos, al igual que el resto, están blancos. La sorpresa llega cuando Jon emerge y el ojo parece abrirse para tornarse negro. Aunque el director del capítulo, Alan Taylar, ha negado que hubiera intencionalidad en el gesto y que posiblemente se trate de un efecto óptico, lo cierto es que se han disparado las teorías sobre una posible componente mágico.

El ojo cerrado (blanco) y el ojo abierto (negro)

La hipótesis de la espada entronca con la teoría de que Jon Snow es Azor Ahai

La leyenda cuenta que Azor Ahai, el Príncipe Prometido, fue un héroe que logró combatir la invasión de los Caminantes Blancos blandiendo una espada de fuego (Lightbringer). Melisandre siempre ha defendido la idea de que Azor Ahai volverá reencarnado. Y ahora que sabemos que Jon es Targaryen y que el personaje está íntimamente ligado con el fuego, ha sumado muchos puntos para alzarse con el puesto. Además, en el capítulo sexto, ha recibido unas clases intensivas de cómo encender una espada a manos de Beric.

Otra posibilidad es que Azor Ahai sea Daenerys, a la que ya hemos visto renacer de entre las cenizas y utilizar el fuego de sus dragones al grito de "dracarys". Azor Ahai no tendría género en Alto Valyrio, la lengua oficial en la que se redactó la leyenda, así que deja la puerta abierta a que sea una mujer.

Las hermanas Stark (unidas) terminarán con Meñique

Aunque Arya parezca más enajenada que nunca y la tensión con Sansa ha hecho saltar todas las alarmas en Invernalia, existe una teoría que apunta a que todo podría tratarse de una escaramuza de las dos hermanas Stark para deshacerse de Lord Petyr Baelish. De esta forma, habrían confeccionado un plan para pagar al maquinador oficial de la serie con su misma moneda. ¿El objetivo? Que en caso de estar en peligro Sansa se defienda de Meñique con el puñal que Arya le entrega. Así se entendería que Sansa no temiese perder la protección de Brienne cuando ordenó su viaje a Desembarco del Rey y que Bran entregase a sus hermanas la daga de acero valyrio sabiendo que no la utilizarían la una contra la otra, sino para plantar cara a Meñique.

Otra conjetura es que las dos hermanas se estén viendo influidas por la auténtica Lady Stark: su madre. Una hipótesis que se apoya en los libros, donde Catelyn resucita como Lady Corazón de Piedra, y que quienes la defienden dicen haber identificado en el capítulo 7x05. Sería una señora con capa y melena que aparece detrás de Arya y Brienne de Tarth cuando están entrenando-luchando bajo la atenta mirada de Sansa y Meñique.

Un detalle en contra de esta teoría es que, en los libros de Martin, Lady Corazón de Piedra se encarga de vengar las muertes de los Stark, papel que en la serie ha adoptado ya Arya.

Tyrion aún no lo sabe, pero es un Targaryen

“Tú no eres mi hijo”, le dice Tywin Lannister a Tyrion cuando está a punto de matarle. Una hipótesis que los fans vienen discutiendo desde hace tiempo y que situaría a Tyrion como hijo bastardo del Rey Loco. Aerys Targaryen II se habría encaprichado de la madre de Tyrion, Joanna, y de esa relación, maldecida por Tywin, habría nacido el pequeño de los Lannister.

En los libros Martin describe a Tyrion con pelo rubio -un rasgo Targaryen- y como un niño que soñaba con dragones. En la serie, además del desprecio constante de su padre, vemos cómo durante su estancia en Meereen Tyrion se adentra en la mazmorra de los dragones sin que estos le ataquen. Algo que, de momento, solo hemos visto que ocurre con Daenerys y Jon.

Hasta la captura del dragón Viserion por parte de los Caminantes Blancos, se creía que Tyrion, junto a ellos, era la pieza que faltaba para cumplir con la profecía del “dragón de tres cabezas”. Ahora esto ya no sería factible. O al menos no con dragones sin ojos azules...

Cersei morirá a manos de su hermano Jaime

De niña, Cersei Lannister consultó junto a una amiga a un bruja de nombre a Maggy a la que le planteó varias preguntas sobre su futuro. Dos de sus predicciones -la muerte de sus hijos y la llegada de una reina más joven que ocuparía su lugar- ya se han cumplido en la serie, así que solo faltaría por materializarse la tercera: "Y cuando las lágrimas te ahoguen, el valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida.".

En Alto Valyrio “Valonqar” significa “el hijo menor”. Inicialmente se pensó que el “valonqar” sería Tyrion Lannister, el menor de los tres hermanos con quien nunca ha mantenido una buena relación. Pero si, como hemos explicado anteriormente, Tyrion es un Targaryen, solo quedaría Jaime como candidato.

Cersei de niña enfrentándose a su futuro.

Esta teoría compartida en Reddit explica que esa muerte llegará más pronto que tarde. Cersei, que habría fingido un embarazo para mantener a su hermano-amante junto a ella, será incapaz de firmar una alianza en el encuentro con Daenerys y enloquecerá al ver que no es capaz de exterminar a sus rivales. Jamie, que ya ha visto a los dragones en acción, matará a su hermana en un acto de desesperación y dejará el camino libre para que todos los reinos de Poniente se centren en oponer resistencia a los Caminantes Blancos. Lady Olenna se lo advirtió antes de morir: si continúa protegiendo y alimentando a su hermana “se arrepentirá”.

Jon arderá para ser consciente de sus orígenes

HBO ha esperado hasta el último momento para hacer público el título del capítulo 7x07: El Dragón y el Lobo. Tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos todo lleva a pensar que hace referencia a la unión entre Daenerys (el Dragón) y Jon (El Lobo). Otra posibilidad es que se abordará el tema de los orígenes de Jon.

Aunque los espectadores llevamos tiempo recibiendo pistas sobre su verdadero apellido, los protagonistas viven ajenos a esa realidad. Por fin, este podría ser el capítulo en el que se pongan las cartas sobre la mesa: Jon es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y Daenerys su tía.

Cómo se mostrará esto en la serie aún es un misterio. En su día se dijo que varios actores habían realizado pruebas para interpretar el papel de Rhaegar en la serie. Si es así, quizás veamos a los padres de Jon celebrando ese matrimonio que Gilly encontró registrado en los libros de La Ciudadela, en forma de flashback.

Sin embargo, teniendo en cuenta la afición del creador de la saga por hacer sufrir al personal, no hay que descartar que todo sea mucho más dramático. No sería descabellado que Jon tenga que arder para entender que, al contrario de lo que le han dicho desde que nació, no es un bastardo, sino un digno candidato a ocupar El Trono de Hierro.