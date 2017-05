Juan Betancourt, nuevo concursante de 'MasterChef Celebrity 2'

De desfilar por las mejores pasarelas del mundo a ponerse el delantal para intentar ser uno de los mejores chefs de España. El modelo Juan Betancourt (26 años) será uno de los concursantes de la segunda edición de MasterChef Celebrity, según ha podido saber en exclusiva JALEOS.

Cubano de nacimiento, Betancourt es uno de los modelos más destacados en las pasarelas, lo que le ha valido para ser protagonista de grandes campañas de publicidad. Durante los últimos meses, además, ha saltado a las portadas de las revistas por su relación con Rocío Cruset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero.

El nombre de Betancourt, que obtuvo la nacionalidad española en 2014, se une a los ya conocidos de Silvia Abril, José Corbacho y Edu Soto, avanzados este mismo miércoles por Cadena SER. Hay que recordar que la primera edición del concurso contó con diez participantes tras el abandono de María del Monte.

Estrenado en noviembre del pasado año ante una media de 3,2 millones de espectadores y un 21% de cuota de pantalla, MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los formatos revelación de la pasada temporada gracias a mantener un público muy fiel gala tras gala.

El formato cerró su primera temporada con 3.282.000 millones de espectadores y una media de un 23,7,% de cuota de pantalla, lo que le aseguró una segunda temporada de diez programas en vez de los seis de la primera edición.

El triunfo de Miguel Ángel Muñoz

Betancourt intentará tomar el testigo del actor Miguel Ángel Muñoz, quien se convirtió en el primer ganador de MasterChef Celebrity tras imponerse en la final a sus compañeros Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Fernando Tejero. Muñoz consiguió 75.000 euros que destinó a una ONG, así como un curso intensivo de cocina impartido por Basque Culinary Center.

Aquella primera edición estuvo marcada por el abandono de María del Monte tras lanzar algunos dardos contra los jueces del programa, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. "Con el tiempo he entendido algunas cosas que en aquel momento no entendí, como eran las caras de estos tres. ¿Qué necesidad? No daban ni los buenos días. No lo comprendía. Esto era de ineducados. Estábamos sometidos a una presión tremenda. Ni los buenos días ni las buenas noches".

"Nosotros os hemos tratado como a concursantes normales. Tratamos a todos los concursantes por igual, los del Junior y los de MasterChef. No tenemos relación personal durante la grabación con los concursantes. Somos implacables. No les podemos saludar", dijo Vallejo-Nágera.