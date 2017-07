El peor río para bañarse está en Málaga: es el Genal

Más de 150 bañistas se reúnen algunos días de verano en las aguas del río Genal más cercanas al municipio malagueño de Algatocín. En ellas habitan numerosos peces y el entorno es muy verde, rodeado de sauces llorones y chopos. Un camping de titularidad pública gestionado por capital privado facilita también el alojamiento en la zona. Sin embargo, algo enturbia este panorama que podría parecer idílico.

El río Genal es el cauce fluvial apto para el baño con más riesgo de contaminación bacteriológica. La media durante el último año de los niveles de Escherichia coli y Enterococo, los dos microorganismos que tiene en cuenta la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) para medir la calidad del agua, es la más alta de todas las zonas de río aptas para el baño de la península con 616,8 unidades formadoras de colonias (UFC).

Con los cinco tipos de peces que nadan en sus aguas -el bordallo, la boga, el barbo, el pejerrey y la anguila- convivían en julio del año pasado 4100 UFC de E. Coli en julio del año pasado, lo que duplica las 2000 UFC que suponen el límite de contaminación que puede haber en una zona de baño ante de que las autoridades se vean obligadas a cerrar el lugar. De hecho, cuando se registró ese pico, la charca tuvo que ser clausurada durante unas semanas el pasado verano.

La zona de baño, ubicada justo debajo de un puente de la carretera MA-8305, tiene lugar gracias a una canalización artificial que conduce el agua hasta la balsa.

Calidad pobre

Durante los dos últimos años analizados (2015 y 2016), el agua de esta zona de baño fue clasificada por la AEMA como pobre. Esta etiqueta es la peor entre las cuatro que puede dar la agencia en razón a la calidad del agua. Si este baremo se mantiene durante tres años más, las autoridades españolas deberían ordenar el cierre de la zona de baño, según la legislación europea.

Un informe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos alerta del riesgo de bañarse en aguas infectadas con E. coli. Náuseas, cólicos abdominales, diarrea líquida o con mucha sangre, cansancio y fiebre son las posibles consecuencias de estar en contacto o ingerir accidentalmente agua con esta bacteria.

El médico Pablo de la Cueva, portavoz de la Academia Española de Dermatología, explicó a EL ESPAÑOL que el contacto con Enterococo puede provocar infecciones en la piel, sobre todo en las zonas en las que es más débil. Además, hay riesgo de que se produzcan infecciones internas.

Dos proyectos en marcha

El estado del río Genal no pilla por sorpresa ni a los habitantes ni a las autoridades de la zona. Benito Carrillo, teniente de Alcalde del ayuntamiento de Algatocín, sostiene que no se sabe "exactamente" el origen de la contaminación en el río. La E. coli es una bacteria que se encuentra en el intestino de los humanos, por lo que el origen debe ser de aguas fecales, pero no hay constancia de en qué punto exacto se produce el vertido.

Carrillo comenta a este diario que actualmente hay dos proyectos en marcha para construir sendas depuradoras que acaben con este problema. Tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han anunciado que se va a construir una depuradora que limpie el agua. El edil apunta que río arriba, en la zona del Alto Genil, ya se llevó a cabo un proyecto similar.

Aunque las autoridades parecen reconocer el problema y estar deseosos de ponerle remedio, no todo el mundo comparte esta visión. Ana Vanesa García, una trabajadora del Camping Genal que lleva trabajando allí más de un año, defiende la calidad del agua. La empleada asegura que ella se baña cada día al terminar su jornada laboral y nunca ha tenido problemas de infecciones ni enfermedades de ningún tipo.

Sin embargo, García confiesa que aunque al inicio de la temporada de baño la zona está limpia y libre de contaminación, con el paso de las semanas sí se va acumulando basura que hay que limpiar.