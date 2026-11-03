"Citas: La Película" da el salto a la gran pantalla con la magia de Sant Jordi como escenario

El próximo 20 de noviembre de 2026 llega a las salas de cine Citas: La Película, la esperada traslación cinematográfica del universo creado por Pau Freixas tras el rotundo éxito de las series Citas y Citas Barcelona. Dirigida por Gemma Ferraté y con guion de Clara Esparrach, la cinta propone un viaje fresco, luminoso y cómplice por las complejidades del romance urbano en una de las fechas más emblemáticas del año.

La historia sitúa su acción en plena diada de Sant Jordi, cuando la ciudad condal se transforma en el epicentro de las rosas, los libros y los paseos compartidos. Entre la multitud que celebra el afecto, cuatro tramas entrelazadas siguen el periplo de varios solteros decididos a aprovechar la atmósfera festiva para propiciar un encuentro decisivo: desde citas inesperadas y reencuentros cargados de nostalgia hasta los impulsos de quienes buscan una conexión auténtica entre el bullicio de las calles.

Reparto de "Citas: La Película". Zona Ñ.

El largometraje reúne a un sólido elenco que incluye a Álvaro Mel, Ana Valeria Becerril, Natalia Verbeke, Javier Rey, Christian Checa, Berta Castañé, Oriol Pla, Susana Abaitua, Àlex Maruny, Paula Malia y Àlex Brendemühl. Bajo la producción de Carlos Fernández y Laura Fernández Brites, este conjunto de intérpretes da vida a un mosaico generacional repleto de humor y momentos de cercanía que capturan las contradicciones de las relaciones actuales.

Escena de "Citas: La Película". Zona Ñ.

Desde el Club Zona Ñ queremos invitarte a disfrutar de la película antes de su estreno a través de dos citas exclusivas. En Barcelona, sorteamos 5 entradas dobles para el preestreno en los Cines Filmax Gran Vía (jueves, 12 de noviembre a las 20:00 h). En Madrid, sorteamos 25 entradas dobles para la première en los emblemáticos Cines Capitol (lunes, 16 de noviembre a las 20:00 h).

Una cita cinematográfica imprescindible para quienes disfrutan de las comedias entrelazadas, los relatos urbanos y las historias donde el azar redefine el destino sentimental.