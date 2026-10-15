El tiempo guardado en madera: un viaje sensorial al corazón del Jerez más auténtico y atractivo

Hay lugares donde las horas dejan de medirse por las manecillas del reloj y pasan a contarse por décadas. Jerez de la Frontera es uno de esos enclaves del mundo donde la prisa resulta un anacronismo y el tiempo se convierte en un ingrediente imprescindible. Atravesar el umbral de las Bodegas Fundador, la firma bodeguera más antigua de la ciudad (fundada en 1730), es, ante todo, un ejercicio de inmersión sensorial.

Lejos del bullicio urbano, el recorrido comienza en el Jardín de la Puerta de Rota, un espacio protegido como Bien de Interés Cultural donde la brisa gaditana y la sombra de la vegetación preparan al visitante para lo que está por venir. Al cruzar las puertas de los edificios históricos, la temperatura desciende, el ambiente se vuelve fresco y tenue, y el aire se satura de ese aroma denso y reconfortante a roble, vino de Jerez y solera.

Bodegas Fundador (Jerez). Cedida

La arquitectura del silencio y la memoria

Avanzar por el interior del recinto es descubrir un patrimonio vivo. La bodega fundacional, El Molino, conserva intacto el halo de sobriedad de las grandes casas del siglo XVIII. Entre sus hileras de barricas reposan firmas trazadas con tiza por reyes, artistas y personalidades históricas que, a lo largo de casi tres siglos, se han detenido ante estas mismas vasijas.

La bodega La Mezquita, una de las mayores del planeta, sobrecoge por su arquitectura de arquerías infinitas. Bajo su cubierta descansa el gran tesoro de la casa: las apreciadas Sherry Casks, barricas de roble impregnadas de vinos generosos donde maduran con paciencia los caldos y los Brandies de Jerez. En el recorrido se descubre también el Museo Fundador, un espacio creado para comprender la evolución de la artesanía líquida y el legado de la primera marca de Brandy Español.

Bodegas Fundador (Jerez). Cedida

Cuando el matiz se convierte en experiencia

El enoturismo en Fundador no se concibe como una contemplación pasiva, sino como un diálogo con el paladar. Dependiendo del momento y de la curiosidad de cada visitante, las catas abren ventanas a universos sensoriales completamente distintos:

Aromas y cacaos: Una de las propuestas más singulares invita a maridar los brandies de la gama Sherry Cask con chocolates artesanales. La grasa noble del cacao abraza la fuerza del destilado y despierta notas ocultas de frutos secos, vainilla y especias dulces.

Una de las propuestas más singulares invita a maridar los brandies de la gama Sherry Cask con chocolates artesanales. La grasa noble del cacao abraza la fuerza del destilado y despierta notas ocultas de frutos secos, vainilla y especias dulces. La nobleza del tiempo: Quienes buscan la máxima expresión del matiz encuentran en los vinos Harveys VORS (caldos envejecidos durante más de tres décadas ) o en la gama Fundador Supremo una lección magistral de equilibrio y complejidad, premiada en los certámenes internacionales más exigentes.

Quienes buscan la máxima expresión del matiz encuentran en los vinos (caldos envejecidos durante ) o en la gama Fundador Supremo una lección magistral de equilibrio y complejidad, premiada en los certámenes internacionales más exigentes. La mesa jerezana: La experiencia gastronómica se completa dentro del propio complejo, en el restaurante Casa Fundador. Allí, los vinos de la tierra, desde los finos y amontillados de la línea Torre de Macharnudo hasta los olorosos, se combinan con ingredientes locales en menús pensados para celebrar el producto del sur.

Bodegas Fundador (Jerez). Cedida

Una pausa que permanece

Elegida entre las experiencias mejor valoradas por viajeros de todo el mundo, la visita a Bodegas Fundador deja una huella tranquila. No se trata únicamente de degustar una copa o recorrer una nave histórica; es la oportunidad de entender el valor de la artesanía sin prisas y de llevarse consigo la memoria de un lugar donde el tiempo, lejos de perderse, se conserva en madera.

Para conocer al detalle las distintas formas de recorrer sus bodegas, los horarios o las propuestas gastronómicas de Casa Fundador, se puede consultar la información en su web: Bodegas Fundador.