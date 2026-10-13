Oriol Pla y Marina Salas protagonizan Esta Soledad, una historia íntima y sincera sobre dos vidas marcadas por la desconexión y el cansancio.

"Esta Soledad" llega a las salas de cine tras su paso por el Festival de San Sebastián

El próximo 30 de octubre de 2026 llega a los cines Esta Soledad, el esperado debut en la dirección de largometrajes de Javier Giner tras su aclamado paso por el Festival de San Sebastián. La película nos sumerge en una emotiva, intensa y lúcida historia sobre la reconstrucción personal, las heridas del pasado y las segundas oportunidades, donde la verdad y la sensibilidad van de la mano.

En el corazón del relato se encuentran Leo y Lorea, quienes tras cinco años de relación han terminado, aunque el afecto aún permanezca. Él carga con el cuidado de su padre enfermo y una pesada desconexión emocional; ella intenta recomponerse entre trabajos precarios y crisis personales. Dos cuerpos cansados y solos que atraviesan la herencia emocional de una generación que parece llegar siempre tarde a la estabilidad, la madurez y la calma.

Fotografía del rodaje de "Esta Soledad". Zona Ñ.

El reparto está encabezado por el ganador del Emmy Internacional Oriol Pla y Marina Salas, quienes dan vida a esta historia cargada de realismo e intimidad bajo la dirección de Javier Giner. Sus interpretaciones aseguran un espectáculo sincero y conmovedor que no dejará indiferente al espectador en la pantalla grande.

Desde el Club Zona Ñ queremos invitarte a disfrutar de la película antes que nadie en sus exclusivos preestrenos. Sorteamos 10 entradas dobles para la cita en los cines Renoir Princesa de Madrid (martes, 27 de octubre a las 20:30 h) y 5 entradas dobles para el pase en los cines Verdi Park de Barcelona (martes, 27 de octubre a las 20:15 h).

Una propuesta cinematográfica imprescindible que conquistará a los amantes del cine íntimo, el drama generacional y las historias llenas de humanidad.