Clemente (Merlin) confía en que BBVA se quede como socio "a largo plazo" en Madrid Nuevo Norte

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha confiado en seguir contando "a largo plazo" con BBVA como socio en Madrid Nuevo Norte y ha advertido de que sería "una pena" que España perdiera el centro de decisión de un proyecto de esta importancia y envergadura.

Durante su participación en Wake Up, Spain!, evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid, Clemente ha destacado que cada vez más BBVA ve "con cierto cariño y buenos ojos" el proyecto de Madrid Nuevo Norte y no ha expresado por el momento ninguna voluntad de salirse del mismo.

Por ello, ha confiado en que "con un poco de suerte" la entidad pueda quedarse "a largo plazo" porque sería "una pena" que en España se pueda perder la capacidad de mantener el centro de decisión de un proyecto que es "absolutamente esencial y estructuralmente" para la región e, incluso, tiene alcance nacional.

"Perder el centro de decisiones, perder el carácter estratégico de España y perder la autonomía de decisión no suele ser una buena idea", ha incidido el consejero delegado de Merlin Properties, quien ha recordado además que el stock de oficinas de clase A que tendrá Madrid Nuevo Norte será igual al que hay actualmente en todo Madrid.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por cómo en algunos países las decisiones de los políticos se basan en la demoscopia y no se "sujeta" a los que pagan el sistema, que es "lo realmente complicado". No obstante, ha confiado en que en España esto no llegue a suceder lo que ha ocurrido en otros países como Argentina.

Centros comerciales

Por otro lado, Clemente ha destacado la recuperación del negocio de centros comerciales tras las crisis provocada por la Covid-19. De hecho, ha apuntado que los volúmenes de ventas están ya un 4,3% por encima de los registros de 2019, un dato que mejora incluso el 2,7% que creció en 2022.

Lo que todavía no se ha recuperado del todo es la afluencia a los centros comerciales, que sigue todavía un 4% por debajo de los datos de 2019. Sin embargo, esta cifra también refleja una evolución positiva porque a principios de 2022 estaban un 18% por debajo de hace tres años debido al "tímido" regreso a las salas de cine.

"Es una foto de absoluta normalidad", ha incidido Clemente, quien ha añadido que a día de hoy no han notado un parón en el consumo. No obstante, ha admitido que es probable que "tarde o temprano" este frenazo acabe llegando.

Así, ha explicado que esto será una consecuencia de esta "especie de carrera absurda" que mantienen los bancos centrales, subiendo los tipos de interés para contener la inflación, y los gobiernos dando subsidios, una medida claramente "proinflacionista", y llegará un tiempo en que esta situación no sea sostenible.

Ante este contexto, Clemente ha indicado que en la empresa llevan años preparándose para este momento, de ahí la venta de 600 sucursales de BBVA a la entidad, "una división maravillosa", que utilizaron para desapalancarse. El objetivo es que tener menos problemas que sus competidores en un periodo más adverso.

